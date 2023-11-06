76 граждан Казахстана по-прежнему остаются в секторе Газа – Смадияров

«На сегодня, по нашим данным, в секторе Газа находятся 76 граждан РК. Вместе с членами семей их насчитывается 161 человек. Есть определенные требования как у египетской стороны, так и у израильской к выезду членов семей иностранных граждан. К примеру, около трети не подпадают под эвакуацию по вышеуказанным требованиям. Это совершеннолетние дети, супруги, внуки и супруги детей. Соответственно, некоторые из наших граждан не готовы выехать из сектора Газа из-за невозможности вывоза членов семей», - рассказал Смадияров.

Он заверил, что МИД «всячески ускоряет и делает всё», чтобы эвакуация граждан Казахстана произошла как можно раньше. Однако «не всегда всё зависит от нас». По словам Смадиярова, этот военно-дипломатический кризис пытается решить практически весь мир.

Официальный представитель внешнеполитического ведомства добавил, что с 1 ноября из сектора Газа началась эвакуация иностранных граждан и палестинцев с двойным гражданством. Однако 4 ноября эвакуация иностранцев и раненых через контрольно-пропускной пункт Рафаф временно приостановлена.

«Согласно требованиям египетской и израильской сторон, каждой стране предоставляется определенная дата по проходу иностранных граждан через пункт Рафат. При этом учитывается текущая пропускная способность в районе 500 человек в день, а также общее количество людей, находящихся в списках, предоставленных посольствами порядка 45 стран. А это около 7 тысяч человек», - объяснил он.