Правительство утвердило нацпроект «Доступный интернет»

«Нацпроект принят во исполнение поручений главы государства по развитию интернет-отрасли республики. Его ключевая цель – обеспечение населения широкополосным доступом ко Всемирной сети со скоростью не менее 100 Мбит/с», - отметили в правительстве.

Нацпроект рассчитан на 2024-2027 годы, на его реализацию потратят более 1,5 трлн тенге, причем свыше 1,3 трлн тенге из этой суммы составят внебюджетные средства. По данным правительства, значительные средства будут направлены на развитие проводной и беспроводной инфраструктуры связи.

«Основной акцент будет сделан на строительстве разветвленной сети волоконно-оптических линий связи на селе. Так, через механизм государственно-частного партнерства планируется монтаж соответствующих линий связи более чем в 3 тыс. сел. В целом посредством поддержки малых и средних операторов связи высокоскоростной интернет будет доведен до 400 тыс. домохозяйств. При общей сумме инвестиций со стороны частных операторов в размере 92 млрд тенге половина будет возвращена государством в виде субсидий на произведенные капитальные затраты», - уточняется в сообщении.

В рамках нацпроекта также запланировано строительство цифровой инфраструктуры для покрытия мобильным интернетом республиканских и основных областных автодорог. В частности, планируется установка 487 антенно-мачтовых сооружений. Это позволит охватить мобильным интернетом 17 тыс. км автодорог.

Еще одним направлением станет дальнейшее развертывание сети 5G. На сегодня уже установлено 605 базовых станций. До конца 2025 года 5G планируют внедрить во всех городах республиканского значения и областных центрах. Инвестиции операторов связи в это составят около 300 млрд тенге.

Кроме того, будут построены крупные центры обработки данных, проложены трансграничные оптоволоконные магистрали, актуализировано законодательство для привлечения ведущих международных IT-компаний.

В целом до 2027 года уровень охвата казахстанцев высокоскоростным интернетом будет доведен до 100%.