Эта проблема в ближайшее время не решится
Казахстан продолжит испытывать дефицит газа, заявляют в Минэнерго
ФОТО "АК ЖАЙЫК"

Тамара Вааль, Астана, Власть

Казахстан испытывает серьезный дефицит газа, и в ближайшее время эта проблема не решится, заявил в среду журналистам в кулуарах мажилиса министр энергетики Алмасадам Саткалиев.

«У нас на рынке будет существенный дефицит (газа – В.). Сейчас мы вынуждены говорить, как министерство брать на себя ответственность и открыто обществу и нашим автолюбителям говорить: с этим видом топлива государство уже сейчас испытывает серьезные проблемы, и эта проблема в краткосрочный период не решится», - заявил Саткалиев.

По его данным, только за 9 месяцев потребление газа в выросло на 25%, а это больше, чем на 225-250 тыс. тонн в месяц.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Власти

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