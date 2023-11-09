Сделать дактилоскопию добровольной для казахстанцев предложили депутаты мажилиса

«На данный момент в мажилисе рассматривается предложение депутатов о том, чтобы обязательность дактилоскопической регистрации для граждан Казахстана заменить на добровольность. При этом для иностранных граждан обязательство по сдаче отпечатков остается. Мы видим опасения наших граждан, оцениваем риски и считаем, что пока добровольность должна быть в приоритете», - сказала Смышляева.

Она пояснила, что существуют вполне резонные опасения, что биометрические данные будут утеряны, использованы не по назначению, или будет нарушена методика их сбора или неправомерно дано разрешение на их передачу. Поэтому, по словам депутата, прежде чем консолидировать такие данные, необходимо обеспечить их адекватную защиту на всех уровнях, и сейчас такая работа ведется уполномоченным органом.

Напомним, в декабре прошлого года в связи с недофинансированностью мероприятий по запуску автоматизированной дактилоскопической информационной системы сроки внедрения дактилоскопии перенесли с 1 января 2023 года на 1 января 2024 года.