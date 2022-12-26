Введение дактилоскопии для граждан в Казахстане перенесли еще на год

Депутаты парламента в очередной раз предложили перенести сроки внедрения дактилоскопии в Казахстане и снова на год. Такая норма заложена в проекте закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам реализации отдельных поручений главы государства», который в понедельник в ходе пленарного заседания сенат рассмотрел в двух чтениях и вернул в мажилис. В целом же нормы документа направлены на минимизацию коррупционных рисков при госзакупках и совершенствование законодательства о специальных экономических и индустриальных зонах, а также устанавливает обязанность согласования субъектами естественных монополий кредитных соглашений по привлечению займов.

«В связи с сложившейся ситуацией по недофинансированности мероприятий по запуску автоматизированной дактилоскопической информационной системы предложено сроки ее запуска в полном объеме перенести с 1 января 2023 года на 1 января 2024 года», - сказал сенатор Нурлан Бекенов.

Кроме того, депутаты ко второму чтению внесли в законопроект поправки, которые регламентируют периодичность сроков представления правительством национального доклада по управлению государственными активами и квазигосударственным сектором в парламент.

«Нормой законопроекта предусматривается проведение анализа социально-экономического эффекта бюджетных расходов на основании первичных статистических данных. При этом в соответствии с нормами закона “О государственной статистике” использование первичных статистических данных государственными органами и Национальным банком в отношении респондента не допускается. В связи с чем с целью соблюдения основных принципов государственной статистики по конфиденциальности и использования первичных статданных исключительно для статистических целей проведение в целом анализа предложено исключить. В дальнейшем указанный анализ будет проработан в рамках нового Бюджетного кодекса», - также добавил депутат.

Вместе с тем для увеличения инвестиций и снижения износа коммунальных сетей сенаторы внесли дополнительные поправки в закон «О естественных монополиях», предусматривающие дополнительное основание для изменения утвержденного тарифа до истечения его срока действия.

Бекенов также добавил, что в законе «Об электроэнергетике» предусмотрены нормы, которые не учитывают разницу между электроснабжающими организациями (ЭСО), поставляющими энергию только оптовым потребителям, и электроснабжающими организациями – гарантирующими поставщиками, имеющими дополнительные социальные обязательства.

«Наличие договоров с крупными потребителями позволяло гарантирующим поставщикам и регулятору сдерживать рост тарифа для населения, избегая тем самым социальное напряжение. При этом эти нормы должны будут вводиться в действие с 1 января 2023 года. В связи с чем предлагается норму по снятию запрета реализации для гарантирующих поставщиков, осуществляющих электроснабжение населения, отложить до 1 января 2030 года», - уточнил он.

Напомним, в сам законопроект включены пять блоков поправок. В частности, поправки в закон «О государственных закупках» предусматривают сокращение оснований государственных закупок из одного источника.

«В целях минимизации коррупционных рисков и развития конкуренции исключается право приобретать из одного источника товары в государственный материальный резерв, товары и услуги, предназначенные для осуществления оперативно-розыскной деятельности, здания, строения, сооружения, помещения, имеющие нежилое назначение», - пояснил министр национальной экономики Алибек Куантыров.

Законопроект обязывает фонд «Самрук-Қазына» согласовывать правила закупок с Агентством по защите и развитию конкуренции, предусматривает право поставщиков на обжалование закупок, независимо от способа закупок. Также предусматривается ответственность администраторов бюджетных программ за обоснованность, достоверность предоставляемой информации к расчетам трансфертов общего характера.

«В реализацию поручения по установлению законодательного запрета на осуществление экономических функций государства частными монопольными операторами предлагаются поправки по осуществлению монопольных функций только юридическими лицами со стопроцентным государственным участием. Следовательно, уточняется понятие субъекта специального права и вводится запрет на предоставление исключительных и преимущественных прав, за исключением государственной монополии и специального права», - добавил глава Миннацэкономики.

Для исключения обхода процедур госзакупок предлагается ввести отличительный критерий проектов ГЧП – обязательное объединение в проекте двух стадий: создание и эксплуатация объекта частным партнером. Для снижения сверхмаржинальности и обеспечения сбалансированного распределения рисков между государством и частным сектором предлагается исключить выплату компенсации инвестиционных затрат по проектам, в которых объект остается в частной собственности, а также если объект ГЧП передается частному партнеру в доверительное управление, и он может извлекать коммерческий доход, введение ограничения по софинасированию – только для проектов более 1,5 млн МРП, при этом софинасирование – не более 30% от инвестиций. Вместе с тем устанавливается барьер для участия субъектов квазигосударственного сектора в качестве частных партнеров.

Что касается поправок в закон «О естественных монополиях», они предполагают возможность изменения тарифа до истечения его срока действия в случае получения на баланс и доверительное управление сетей и имущества, используемых в технологическом цикле при предоставлении регулируемых услуг, а также повышение прозрачности процесса тарифообразования посредством цифровизации. Также устанавливается обязанность согласования субъектами естественных монополий кредитных соглашений по привлечению займов международных финансовых организаций, Банка развития Казахстана и банков второго уровня с уполномоченным органом и повышение оплаты труда работников субъектов естественных монополий до среднестатистического уровня по видам экономической деятельности.

Другой ряд поправок направлен на совершенствование законодательства о специальных экономических и индустриальных зонах, защиту счетов, открытых в рамках механизма по субсидированию арендных платежей, регулирование отдельных вопросов ввоза и использования иностранных автомобилей, внедрение нового механизма закупа газа у недропользователей, а также совершенствование законодательства по регулированию оборота сжиженного нефтяного газа, государственное регулирование производства и оборота отдельных видов нефтепродуктов, маркетинговой схемы поставок нефти, расширение видов оказания платных услуг в сферах культуры и аэропортовской деятельности, внедрение нацпроекта «Комфортная школа», обеспечение финансовой стабильности и повышение эффективности регулирования банковского сектора.