Казахстану и России нужно координировать усилия по обеспечению продовольственной безопасности, считает Токаев

Актуальной проблемой для Казахстана является надвигающийся дефицит водных ресурсов, поэтому страна приступает к модернизации водного сектора. Вместе с те и Казахстану, и России нужно координировать усилия по обеспечению продовольственной безопасности, заявил в четверг в ходе XIX Форумв межрегионального сотрудничества президент Касым-Жомарт Токаев.

«Актуальной проблемой для Казахстана является надвигающийся дефицит водных ресурсов. Ситуация усугубляется высоким уровнем водоемкости ключевых отраслей нашей экономики, особенно сельского хозяйства. По прогнозам экспертов, к 2050 году засухи и наводнения в Центральной Азии могут привести к снижению урожайности на 30%. Наш аграрный сектор потребляет более 60% воды и требует повсеместного введения водосберегающих технологий. Это абсолютно актуальная задача», - заявил Токаев.

В ответ на эти вызовы, подчеркнул он, Казахстан приступает к модернизации водного сектора. В частности, планируется построить 20 новых и реконструировать не менее 15 действующих водохранилищ, модернизировать и оцифровать более 3,5 тыс. км каналов. Это позволит к 2027 году обеспечить дополнительно около 2 кубических километров воды. В то же время совместно с Россией реализуется единая дорожная карта активизации сотрудничества по проведению исследований в бассейнах крупных рек Урал, Иртыш.

«Хотел бы отметить, что такую сложную проблему не решить усилиями лишь одной страны. К данному вопросу необходимо подходить сообща, с учетом разумного баланса интересов. Пользуясь случаем, выражаю надежду, что наши отношения стратегического партнерства с Россией станут гарантией сбалансированного подхода к совместному рациональному использованию водных ресурсов в интересах народов обеих стран», - подчеркнул Токаев, отметив, что также в условиях беспрецедентных глобальных вызовов двум государствам «как никогда важно координировать совместно усилия по обеспечению продовольственной безопасности».