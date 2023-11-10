Ассоциация микрофинансовых организаций раскритиковала планы по дальнейшему ужесточению условий микрокредитования

«Вызывают серьезные опасения по поводу необоснованных мер по усилению государственного контроля над микрокредитованием, которые принимаются без должного экономического анализа и учета возможного отрицательного влияния на социальное благополучие населения, а такжепотенциального роста цен на товары и услуги», - говорится в письме ассоциации на имя руководителя администрации президента, распространенном в пятницу.

В объединении отметили, что информация о том, что население Казахстана закредитованоисключительно онлайн микрофинансовыми организациями «противоречит официальной статистике Национального банка». «По состоянию на 1 сентября 2023 года, общий объем потребительских кредитов достиг 9,364 трлн тенге, в то время как доля онлайн МФО микрофинансовых организаций составила всего 138 млрд тенге, что составляет менее 1% от всех кредитных обязательств физических лиц, и не несёт системного влияния на закредитованность населения. Большую частьдолгов населения составляют потребительские кредиты, взятые в коммерческих банках», - отметили в ассоциации.

Финрегулятор, по мнению объединения, «в настоящее время принимает решения в областирегулирования без оценки последствия регуляторного воздействия». «Только за последние 2 года в законодательство, регулирующее деятельность МФО, было внесено более пятидесяти поправок. Только с 1 октября начали действовать новые ограничения на ставку вознаграждения, не дождавшись эффекта от предыдущих изменений, регулятор безосновательно вносит новые», - говорится в заявлении.

«В случае существенного ограничения предоставления микрокредитов, или ужесточения регуляторной политики, отсутствие доступных микрозаймов для самозанятых граждан может привести к серьезным негативным последствиям на уровне национальной экономики уже в кратчайшие сроки. Поскольку они будут вынуждены искать альтернативные источники финансирования. В большинстве случаев, обращение в банки

оказывается недоступным или слишком медленным процессом, особенно для мелких

предпринимателей. Данная категория граждан будет вынуждена искать деньги в серой

зоне, порой прибегая к услугам лиц, оказывающих такого рода услуги незаконно», - уверены в ассоциации.