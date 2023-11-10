Ассоциация микрофинансовых организаций раскритиковала планы по дальнейшему ужесточению условий микрокредитования

Ассоциация ФинТех, объединяющая онлайн микрофинансовые организации Казахстана, раскритиковала планы финрегулятора по дальнейшему ужесточению условия микрокредитования, назвав их непродуманными.
«Вызывают серьезные опасения по поводу необоснованных мер по усилению государственного контроля над микрокредитованием, которые принимаются без должного экономического анализа и учета возможного отрицательного влияния на социальное благополучие населения, а такжепотенциального роста цен на товары и услуги», - говорится в письме ассоциации на имя руководителя администрации президента, распространенном в пятницу.
В объединении отметили, что информация о том, что население Казахстана закредитованоисключительно онлайн микрофинансовыми организациями «противоречит официальной статистике Национального банка». «По состоянию на 1 сентября 2023 года, общий объем потребительских кредитов достиг 9,364 трлн тенге, в то время как доля онлайн МФО микрофинансовых организаций составила всего 138 млрд тенге, что составляет менее 1% от всех кредитных обязательств физических лиц, и не несёт системного влияния на закредитованность населения. Большую частьдолгов населения составляют потребительские кредиты, взятые в коммерческих банках», - отметили в ассоциации.
Финрегулятор, по мнению объединения, «в настоящее время принимает решения в областирегулирования без оценки последствия регуляторного воздействия». «Только за последние 2 года в законодательство, регулирующее деятельность МФО, было внесено более пятидесяти поправок. Только с 1 октября начали действовать новые ограничения на ставку вознаграждения, не дождавшись эффекта от предыдущих изменений, регулятор безосновательно вносит новые», - говорится в заявлении.
«В случае существенного ограничения предоставления микрокредитов, или ужесточения регуляторной политики, отсутствие доступных микрозаймов для самозанятых граждан может привести к серьезным негативным последствиям на уровне национальной экономики уже в кратчайшие сроки. Поскольку они будут вынуждены искать альтернативные источники финансирования. В большинстве случаев, обращение в банки
оказывается недоступным или слишком медленным процессом, особенно для мелких
предпринимателей. Данная категория граждан будет вынуждена искать деньги в серой
зоне, порой прибегая к услугам лиц, оказывающих такого рода услуги незаконно», - уверены в ассоциации.