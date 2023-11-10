Дактилоскопию казахстанцев решили сделать добровольной

В Казахстане поменяли решение в отношении обязательной дактилоскопии граждан при получении документов: сейчас прорабатываются законодательные поправки, чтобы процедура была добровольной, сообщил журналистам в пятницу в кулуарах министерства юстиции заместитель министра внутренних дел Сакен Сарсенов.

«Да, сейчас такое решение принято (сделать дактилоскопию добровольной – В.). В законопроект вносятся изменения. Прорабатывается вопрос, чтобы граждане сдавали отпечатки пальцев на добровольной основе с 1 января 2024 года», - сообщил Сарсенов.

При этом, подчеркнул он, добровольная сдача отпечатков пальцев будет распространяться на граждан Республики Казахстан при документировании, а для иностранных граждан на границе она останется обязательной.

Накануне сообщалось, что в мажилисе рассматривается предложение депутатов сделать дактилоскопию добровольной для граждан Казахстана и обязательной для иностранцев. Как поясняла депутат мажилиса Екатерина Смышляева, есть вполне резонные опасения, что биометрические данные будут утеряны, использованы не по назначению, или будет нарушена методика их сбора или неправомерно дано разрешение на их передачу. Поэтому, по словам депутата, прежде чем консолидировать такие данные, необходимо обеспечить их адекватную защиту на всех уровнях, и сейчас такая работа ведется уполномоченным органом.

Напомним, в декабре прошлого года в связи с недофинансированностью мероприятий по запуску автоматизированной дактилоскопической информационной системы сроки внедрения дактилоскопии перенесли с 1 января 2023 года на 1 января 2024 года.