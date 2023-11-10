Внезапные проверки закрытых детских и взрослых интернатов в Казахстане закрепят на законодательном уровне

Также медико-социальные учреждения должны будут проходить лицензирование
Тамара Вааль, Астана, Власть
В рамках проекта закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам обеспечения прав женщин и обеспечения безопасности детей» депутаты мажилиса предлагают в обязательном порядке проводить лицензирование медико-социальных учреждений и на законодательном уровне закрепить возможность проведения внезапных внеплановых проверок в детских домах и закрытых интернатах, как взрослых, так и детских, сообщил в пятницу в ходе заседания межведомственной комиссии в министерстве юстиции депутат Асхат Аймагамбетов.
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