Также медико-социальные учреждения должны будут проходить лицензирование
Внезапные проверки закрытых детских и взрослых интернатов в Казахстане закрепят на законодательном уровне
фото Жанары Каримовой

Тамара Вааль, Астана, Власть

В рамках проекта закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам обеспечения прав женщин и обеспечения безопасности детей» депутаты мажилиса предлагают в обязательном порядке проводить лицензирование медико-социальных учреждений и на законодательном уровне закрепить возможность проведения внезапных внеплановых проверок в детских домах и закрытых интернатах, как взрослых, так и детских, сообщил в пятницу в ходе заседания межведомственной комиссии в министерстве юстиции депутат Асхат Аймагамбетов.

«Мы предлагаем дать возможность проведения внезапных проверок в детские дома, закрытые интернат-учреждения. Плюс мы предлагаем, чтобы эти медико-социальные учреждения проходили процедуру лицензирования», - заявил Аймагамбетов.

Он подчеркнул, что это очень важные нормы, и депутаты обсуждали вопрос введения лицензирования для всех закрытых детских и взрослых интернатных учреждений, в том числе, из-за последнего случая в Карагандинской области.

Напомним, 30 июля в центре оказания специальных социальных услуг отравились больше 10 детей, двое – умерли. Как констатировал Аймагамбетов, очень много других подобных случаев по закрытым учреждениям. При этом, признал депутат, у государственных органов нет возможности проводить там внезапные проверки.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Власти

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