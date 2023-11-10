В Казахстане открылся интернет-магазин LG Electronics, через который можно приобрести продукцию LG, а также получить самую развернутую и достоверную информацию об ультра-современных телевизорах, звуковых системах, мониторах, интеллектуальной бытовой технике.

Одна из ключевых особенностей интернет-магазина – это гибкость вариантов оплаты для удобства покупателей. В частности, можно оплачивать как банковской картой онлайн, так и при получении заказа, в том числе и наличными (в зависимости от суммы покупки), также предусмотрена оплата через Apple pay. Кроме того, доступны рассрочка до 24 месяцев и кредит до 60 месяцев в Halyk Bank, Евразийском банке и Freedom Credit, с принятием решения в режиме реального времени при оформлении заказа. Оформить заказ можно всего в несколько кликов.

Компания также предлагает дополнительные возможности участникам онлайн-клуба LG: приветственный купон, который позволит применить скидку 5% на первый заказ для новых пользователей; постоянную скидку в 2% на все покупки; бесплатную доставку по Казахстану на все заказы и бесплатную установку на определенные модели продуктов. C моделями, на которые распространяется бесплатная установка, можно ознакомиться на сайте.

Еще одним преимуществом в направлении технологического развития стал запуск чата с искусственным интеллектом для онлайн-связи с операторами службы поддержки интернет-магазина LG, чтобы получать помощь в режиме реального времени.