В ночные часы ожидается мороз
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Снег и гололед ожидают в Алматы
ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ АКИМАТА АЛМАТЫ

В Алматы в ближайшие пять дней ожидаются сильный дождь, снег и голодед, сообщило управление развития коммунальной инфраструктуры со ссылкой на синоптиков, призвав водителей к аккуратности на дорогах.

По прогнозам синоптиков, помимо осадков, в Алматы также придут первые морозы – в ночные часы температура опустится до -4, возможен гололед.

«В этой связи владельцам транспортных средств рекомендуется заменить летние шины на зимние. На проезжей части дорог возможно возникновение обледенений, накатов, поэтому призываем водителей быть предельно внимательными, соблюдать безопасную дистанцию, боковой интервал, выбирать скоростной режим с учетом неблагоприятных погодных условий, избегать резкого маневрирования и торможения, строго выполнять предписание дорожных знаков», – говорится в сообщении управления, которое цитирует агентство КазТАГ.

Автовладельцев просят по возможности ограничить движение по городу, не парковать автомобили у обочины проезжей части в целях обеспечения коммунальными службами оперативного и качественного проведения противогололедных работ.

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