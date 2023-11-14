Казахстанцы смогут подтверждать посещение врача посредством QR-кода

Министерством здравоохранения совместно с министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности запущен пилотный проект по подтверждению факта получения пациентом медицинской услуги посредством QR-кода, сообщила пресс-служба Минздрава. Пока в пилотном проекте участвуют медицинские организации Астаны, Алматы и Северо-Казахстанской области.

«Пациент, придя на прием в поликлинику, с помощью мобильного приложения egov mobile сканирует QR-код, предложенный ему в кабинете врача и подтверждает свое посещение», - отметили в пресс-службе ведомства.

Также посредством QR-кода пациент может ознакомиться с необходимой информацией: названиями поликлиники и медицинской информационной системы, увидеть дату и время посещения врача, фамилию и имя врача, свое согласие на оказание медицинской услуги и согласие на сбор и обработку персональных данных.

«Цифровой инструмент подтверждения факта получения медицинской услуги гражданином позволит обеспечить прозрачность оказания медицинской помощи, получить оценку удовлетворенности пациента и, что немаловажно, исключить “приписки” в медицинских информационных системах, когда пациент фактически не посещал врача. В свою очередь, сами медицинские учреждения могут использовать эту систему для контроля качества медицинского обслуживания и отслеживания посещений», - отметили в Минздраве.