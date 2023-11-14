Казахстанцы смогут подтверждать посещение врача посредством QR-кода

Пилотный проект запущен пока в Астане, Алматы и Северо-Казахстанской области
Министерством здравоохранения совместно с министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности запущен пилотный проект по подтверждению факта получения пациентом медицинской услуги посредством QR-кода, сообщила пресс-служба Минздрава. Пока в пилотном проекте участвуют медицинские организации Астаны, Алматы и Северо-Казахстанской области.
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