Вводится специальная социальная выплата и предложены нормы по совершенствованию системы страхования от несчастных случаев
Мажилис принял поправки по выходу на пенсию занятых на вредных производствах казахстанцев в 55 лет
ФОТО С САЙТА АКИМАТА КАРАГАНДИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Тамара Вааль, Астана, Власть

В среду в ходе пленарного заседания мажилис принял во втором чтении закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам общественных объединений». Депутаты внесли в документ поправки, предусматривающие выход на пенсию в 55 лет граждан, занятых во вредных производствах.

«В ходе работы над законопроектом предложено внести в данный законопроект ряд поправок, направленных на социальную защиту лиц, занятых на работах с вредными условиями труда», - сказал депутат Нартай Сарсенгалиев.

В частности, в Социальный кодекс внесены нормы по введению специальной социальной выплаты лицам, занятым на работах с вредными условиями труда. Она будет выплачиваться гражданам при достижении 55 лет, прекративших трудовую деятельности на работах с вредными условиями труда, и при наличии уплаты за них обязательных профессиональных пенсионных взносов в совокупности не менее 7 лет. Выплата складывается из специального профессионального государственного пособия из республиканского бюджета в размере двух прожиточных минимумов, профессиональной выплаты за счет средств работодателя в размере одного прожиточного минимума, страховой выплаты по договору предпенсионного аннуитета из страховых организаций в размере одного прожиточного минимума и пенсионной выплаты, сформированной за счет обязательных профессиональных пенсионных взносов из ЕНПФ

Также законом определено право гражданин самостоятельно определить время изъятия пенсионных накоплений за счет обязательных пенсионных взносов – в 55 лет или в 63 года. Специальную социальную выплату они будут получать до достижения пенсионного возраста.

Кроме того, добавил депутат, предложены нормы по совершенствованию системы обязательного страхования от несчастных случаев при исполнении трудовых обязанностей. В частности, возмещение страховыми организациями расходов работодателя на превентивные и реабилитационные меры – в обоих случаях до 6% от суммы страховой премии, а также возмещение страховыми организациями санаторно-курортного лечения пострадавшего работника в размере до 100 МРП, исключение вины работника при определении размера возмещения вреда в результате несчастного случая.

В целом же законом предоставляется гражданам возможность создавать общественные объединения группой не менее трех человек. Ранее для создания объединений требовалось не менее 10 человек.

Ранее сообщалось, что возможность получения специальной социальной выплаты будет распространяться на работников, занятых во вредных условиях труда в металлургии, энергетике, горнодобывающем секторе и так далее. По данным Минтруда, сегодня во вредных условиях труда занято более 490 тыс. человек. По расчетам ведомства, в 2024 году на получение такой выплаты смогут претендовать порядка 37 тыс. человек.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Власти

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