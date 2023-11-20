Рейтинг Байдена снизился до самого низкого уровня на фоне войны между Израилем и ХАМАС

Национальный опрос NBS News показал, что рейтинг одобрения президента США Джо Байдена на фоне войны между Израилем и ХАМАС снизился до самого низкого уровня за время его президентства. Значительное большинство избирателей не одобряют его подход к внешней политике и войне.

Согласно опросу, 40% зарегистрированных избирателей одобряют работу Байдена, а 57% не одобряют. В сентябре его рейтинг был 41%.

В новом опросе среди избирателей в возрасте от 18 до 34 лет только 31% одобряет работу президента, тогда как в сентябре их было 46%. А 62% не одобряют подход Байдена к внешней политике. Всего 33% всех избирателей одобряют его внешнеполитический подход, что на 8 пунктов ниже, чем в сентябре.

Вместе с тем только 34% всех избирателей одобряют подход Байдена к войне между Израилем и ХАМАС, по сравнению с 56%, которые не одобряют.

Ослабление позиций президента США наиболее заметно среди демократов, большинство из которых считают, что Израиль зашел слишком далеко в своих военных действиях в секторе Газа. По партиям только половина избирателей-демократов (51%) одобряют подход Байдена к войне, по сравнению с большинством независимых (59%) и республиканцев (69%), которые заявляют, что не одобряют.

«Джо Байден находится на исключительно низкой стадии своего президентства, и значительная часть этого, особенно внутри коалиции Байдена, связана с тем, как американцы рассматривают его внешнеполитические действия», — сказал социолог-демократ Джефф Хорвитт из Hart Research Associates, который провели этот опрос вместе с республиканским социологом Биллом Макинтурффом из Public Opinion Strategies.

Макинтурфф подчеркнул, что война Израиля и ХАМАС оказывает влияние на рейтинг Байдена», а Хорвитт считает, что Байден может вернуть в свои ряды недовольных демократов и молодых избирателей.

Опрос NBC News был проведен 10-14 ноября и показал, что большинство американских избирателей, или 47%, считают, что Израиль защищает свои интересы в войне и что его военные действия в секторе Газа оправданы. 30% считают, что военные действия Израиля зашли слишком далеко и не оправданы. Еще 21% говорят, что они недостаточно осведомлены.

И хотя большинство избирателей (55%) поддерживают предоставление Соединенными Штатами военной помощи Израилю, почти половина демократов (49%) говорят, что выступают против этой помощи.