Из-за нехватки финансирования модернизацию двух котлов на ТЭЦ Жезказгана перенесли на следующий год. Однако, как заверил в понедельник в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций глава области Улытау Берик Абдыгалиулы, несмотря на это, отопительный сезон пройдет стабильно.

«В начале года компания Kazakhmys Energy выделила 2,5 млрд тенге на ремонтные работы, этого явно недостаточно. Поэтому в рамках программы “Тариф в обмен на инвестиции” сейчас они увеличили (финансирование – В.) до 11 млрд тенге. Это на ремонт всех котлов, модернизацию, замену», - сказал Абдыгалиулы.

По его информации, сейчас на ТЭЦ работают четыре котла, на двух ведутся ремонтные работы, а модернизация еще двух котлов отложена.

«По двум котлам мы ожидали модернизации в этом году, но в связи с нехваткой средств это отложено на весну следующего года. Десятый котел полностью модернизированный. Если из восьми два котла фактически новых, то дефицит теплоэнергии региона закроем. Мы сами удостоверились, и компания Kazakhmys Energy гарантирует провести стабильный отопительный сезон», - подчеркнул аким области.

В сентябре депутат сената Серик Шайдаров обратился с запросом к премьер-министру, в котором констатировал, что ТЭЦ Жезказгана могут не успеть подготовить к новому отопительному сезону, так как капитальный ремонт ведется с отставанием. Средний износ котлоагрегатов на станции составляет 74%, турбин – 63%, турбоагрегаты № 5, 6 и 7 эксплуатируются с неоднократным продлением паркового ресурса, а модернизация котлов № 8, 10 практически не ведется. Сенатор подчеркнул, что в связи с этим есть риск «неполной готовности всего состава основного оборудования на начало предстоящего отопительного сезона».