ТЭЦ Жезказгана может оказаться неподготовленной к отопительному сезону, констатировал сенатор

ТЭЦ Жезказгана могут не успеть подготовить к новому отопительному сезону, так как капитальный ремонт ведется с отставанием, а модернизация двух котлов практически не ведется, заявил в четверг в ходе пленарного заседания сената депутат Серик Шайдаров.

«Касательно подготовки ТЭЦ Жезказгана к отопительному сезону. Обращаем ваше внимание на следующие проблемы: высокий износ основного энергетического оборудования. Средний износ котлоагрегатов на станции составляет 74%, турбин – 63%, турбоагрегаты № 5,6 и 7 эксплуатируются с неоднократным продлением паркового ресурса. Модернизация котлов № 8,10 практически не ведется», - заявил Шайдаров, озвучивая депутатский запрос на имя премьер-министра.

Сенатор подчеркнул, что в связи с отставанием капитальных ремонтов на основном оборудовании имеется риск «неполной готовности всего состава основного оборудования на начало предстоящего отопительного сезона».

В целом, отметил Шайдаров, состояние областного центра области Улытау – города Жезказган «хорошо известно». Это аварийные дома, ветхая, изношенная инженерная и дорожная инфраструктура, острая экологическая проблема, нехватка качественной питьевой воды и так далее.

«Закономерно, что жители, воодушевленные созданием области, ждут реальных, кардинальных улучшении качества жизни. Какова ситуация спустя почти 1,5 года? Какие поручения исполнены, Алихан Асханович (Смаилов, премьер-министр – В.), после вашего рабочего визита в Жезказган?» - задался вопросом сенатор.

Помимо ТЭЦ он привел в пример строительство Экскулинского водовода. Заказчиком проекта является комитет по водным ресурсам. Проект реализуется с 2010 года, не раз корректировался в сторону увеличения стоимости. В 2021 году объект должен был быть завершен, но средства в сумме 537 млн не освоены, объект не сдан. В этом году предусмотрено 427,5 млн тенге на завершение проекта.

«Во время вашего визита в Улытау вами дано поручение сдать объект согласно графику в июне этого года, однако до сегодняшнего дня объект не введен в эксплуатацию, со стороны министерства не было контроля. Учитывая, что создано новое министерство водных ресурсов и ирригации, есть опасение, что объект в этом году не сдадут, длительные прием –передачи, организационные процедуры могут затянуться», - высказал опасения Шайдаров.

Под вопросом и реконструкция Уйтас-Айдоского водовода, для строительства которого из резерва правительства в 2023 году выделено 4,2 млрд тенге, при необходимости финансирования 8,4 млрд тенге. То есть, подчеркнул сенатор, «имеются риски недофинансирования». Аналогичная ситуация – с реконструкцией хозяйственно-питьевых очистных сооружении Жезказгана, на вторую очередь которого до корректировки было необходимо 8 млрд тенге, но произошло удорожание на такую же сумму.