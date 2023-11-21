Процесс назначения пенсий упростят в Казахстане в 2024 году

Со следующего года в Казахстане упростят процесс назначения пенсий. Как сообщил во вторник в ходе брифинга в правительстве министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин, планируется сократить количество необходимых документов.

«В следующем году будет изменен процесс назначения пенсий, который будет проводиться в совершенно новом формате», - сказал Мусин в ходе заседания правительства.

Позже на брифинге он уточнил, что будет сокращено количество «шагов» и документов.

«Один единственный документ, по которому мы сегодня еще работаем, – это архивная справка и старая трудовая книжка. Чтобы этот вопрос решить, мы два предложения внесли, сейчас соответствующие министерства будут решения принимать, как войти - или последний отдел кадров будет ответственен за внесение всей информации в базу данных, или чтобы мы знали, где он раньше работал. Потому что это все влияет на исчисление пенсионной выплаты», - объяснил глава Минцифры.

Второе предложение министерства – интегрировать все архивные системы. Условно говоря, если заявитель укажет, что он в 1989 году работал в Экибастузе, эта информация будет уходить в архив, и уже сотрудники архива самостоятельно будут проверять ее.

«То есть мы хотим, чтобы человек не приносил лишних документов и чтобы это не занимало много времени для того, чтобы доказать, что ты когда-то где-то работал», - пояснил Мусин.