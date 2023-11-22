Суд в Алматы приговорил к условным срокам обвиняемых по делу об атаках на журналистов

Во вторник Специализированный межрайонный суд по делам несовершеннолетних вынес приговор по делу об атаках на журналистов. Об этом сообщается на странице Almaty Sottary в Facebook. Иностранному гражданину Олексию Токареву, а также четверым несовершеннолетним было назначено наказание, не связанное с лишением свободы.

Олексий Токарев обвинялся в воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналистов, нарушении неприкосновенности частной жизни и персональных данных, вовлечении несовершеннолетних в совершение уголовных правонарушений, в угрозе, хулиганстве, нарушении работы информационной системы и умышленном повреждении чужого имущества.

Суд установил, что с июля 2022 года по февраль 2023 года он «незаконно собирал сведения о частной жизни лица, составляющих его личную или семейную тайну, без его согласия, и распространил ее в СМИ через интернет». Сообщается, что он также вовлек четверых несовершеннолетних – подсудимых К., Т., С., и А.

По версии суда, они совершили хулиганство, сопровождающееся повреждением чужого имущества: разбили стеклянные двери и окна здания редакции, после чего умышленно подожгли автомобиль, причинив тем самым крупный ущерб потерпевшей.

Приговором суда Токареву было назначено наказание в виде 4 лет и 6 месяцев лишения свободы условно, а несовершеннолетним К., Т., С., А. – в виде 1 года и 4 месяцев ограничения свободы. Суд также частично удовлетворил гражданские иски потерпевших, взыскав с Токарева и законных представителей несовершеннолетних подсудимых 3 млн тенге в счет возмещения морального вреда. Приговор суда еще не вступил в законную силу.

Олексий Токарев был задержан в феврале этого года. Тогда ведомство сообщило, что по месту его временного проживания обнаружена и изъята техника, с которой велось управление нападениями, размещение «заказов» в анонимных Telegram-аккаунтах, подбор исполнителей и оплата их акций. В марте этого года также сообщалось, что установлены четверо сообщников Токарева, другие иностранные граждане – К.Литвинов, С.Шаповалов, Б.Демченко и Я.Малышок. По версии следствия, они занимались поиском и вербовкой исполнителей провокационных действий из числа граждан Казахстана и собирали сведения в отношении потерпевших, в том числе из открытых источников, искали тех, у кого есть доступ к государственным информационным базам.

В ноябре Специализированный межрайонный суд по делам несовершеннолетних также направил на принудительное лечение подозреваемого по этому делу Аркадия Клебанова (Маневича). Ему вменялось совершение преступлений, предусмотренных статьями 115 (угроза), 147 (нарушение неприкосновенности частной жизни), 158 (воспрепятствование журналистской деятельности), 202 (умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества) и 293 (хулиганство) Уголовного кодекса. В полиции утверждали, что он признался в содеянном, сообщив, что организовал все нападения самостоятельно, потому что имел личные мотивы и давние претензии к ряду известных представителей казахстанских СМИ. По версии следствия, Клебанов нанял группу хакеров и исполнителей акций, а цели и варианты действий выбирал самостоятельно.

С осени прошлого года несколько редакций СМИ и независимые журналисты подвергались атакам – им присылали угрозы, публиковали в интернете их личные данные, в январе этого года была сожжена машина журналистки Динары Егеубаевой, а ее сыну угрожали пистолетом. В том же месяце залили пеной дверь квартиры журналиста Вадима Борейко, а позднее взорвали две машины оператора, работающего с ним.