В Алматы задержан координатор атак на журналистов – МВД

Ведомственный ресурс министерства иностранных дел сообщил, что в Алматы задержан координатор провокационных атак на журналистов, им оказался, по информации МВД, иностранный гражданин.

«Межведомственной следственно-оперативной группой МВД и КНБ пресечена деятельность группы лиц, подозреваемой в организации нападений на представителей средств массовой информации. В Алматы задержан непосредственный координатор провокационных атак – иностранный гражданин, квалифицированный хакер О. Токарев», - говорится в сообщении Polisia.kz.

По месту его временного проживания обнаружена и изъята техника, с которой велось управление нападениями, размещение «заказов» в анонимных Telegram-аккаунтах, подбор исполнителей и оплата их акций, заявили в министерстве.

В МВД напомнили, что группа задержанных подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ст. 115 («Угроза»), ст. 147 («Нарушение неприкосновенности частной жизни»), ст. 158 («Воспрепятствование журналистской деятельности»), ст. 202 («Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества») и ст. 293 («Хулиганство») Уголовного кодекса РК. Всего было задержано 18 человек.

«В целом указанной группой совершены свыше 30 провокаций против В.Борейко, Г.Бажкеновой, Г.Ергалиевой, С.Ибраевой и других представителей масс-медиа. Это – поджоги автотранспорта, угрозы и нападения на журналистов, их близких и редакции, взломы, DDoss-атаки. Целью нападений преступной группы являлась имитация преследования представителей масс-медиа для дискредитации Президента РК и проводимых им демократических реформ», - заявили в МВД.