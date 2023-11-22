Размещение зарядных станций для электромобилей в паркингах и на открытых стоянках запрещено – МЧС

В министерстве по чрезвычайным ситуациям обеспокоено отсутствием требований по размещению электромобилей и их зарядных станций. В связи с этим ведомство просит соответствующий госорган принять требования в госнормативах. Пока этого не произойдет, размещение зарядных станций для электромобилей в паркингах и на открытых стоянках недопустимо, заявили в МЧС.

«Данный факт требует особого внимания со стороны всех заинтересованных государственных органов. Аккумуляторы, установленные на электромобилях, требуют регулярной зарядки электроэнергией. На сегодняшний день в стране наблюдается динамичная установка зарядных станций на парковках и в паркингах жилых и общественных зданий. Вместе с тем МЧС обращает внимание на пожароопасные характеристики литейно-ионных аккумуляторов, установленных в электромобилях. Зарубежный опыт тушения пожаров на электромобилях показывает, что литейно-ионные аккумуляторы могут закорачиваться, выходить из строя и самопроизвольно воспламеняться и взрываться», - отмечается в сообщении.

В связи с этим МЧС, изучив международный опыт по размещению электромобилей и их зарядных станций, отмечает необходимость внести изменения в государственные нормативы в области архитектуры, градостроительства и строительства в части установления требований к месту размещения зарядных станций, количеству размещаемых электромобилей и зарядных станций; минимальным расстояниям и т.д.

«МЧС в адрес уполномоченного органа по делам архитектуры и градостроительства направлено письмо о необходимости установления соответствующих требований в госнормативах. После законодательного урегулирования и внесения необходимых требований в госнормативы в части допустимости размещения зарядных станций для электромобилей в зданиях различного назначения МЧС будут пересмотрены требования Правил пожарной безопасности с целью приведения их в соответствие с принятыми поправками», - сообщили в министерстве.

В МЧС отметили, что до принятия соответствующих нормативных правовых актов использование зарядных станций переменного тока в боксах, паркингах, помещениях для стоянки транспортных средств, помещениях производственных гаражей, под навесами и на открытых площадках хранения транспорта для зарядки электромобиля недопустимо.

По данным министерства внутренних дел, по состоянию на 25 сентября В Казахстане насчитывается более 6,5 тыс. электромобилей.