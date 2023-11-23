Для вакцинации используется комбинированная вакцина индийского производства
Партия вакцины от кори в количестве 500 тыс. доз прибыла в Алматы
фото министерства здравоохранения

Сегодня в Алматы прибыла партия вакцины против кори, краснухи и паротита в количестве 500 тыс. доз для дополнительной массовой иммунизации населения, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения.

«Прибывшая вакцина в оперативном порядке будет направлена в регионы страны», - отметили в Минздраве.

Для вакцинации от кори, краснухи и паротита в Казахстане используется комбинированная вакцина производства Serum Institute of India. Производство этой вакцины имеет преквалификацию ВОЗ, насколько она безопасна, «Власть» писала ранее.

Напомним, в Казахстане для стабилизации эпидемиологической ситуации по заболеваемости корью принято решение провести дополнительную массовую иммунизацию детей, которая началась с 6 ноября. Министерством здравоохранения был проработан закуп дополнительного объема вакцины. В целом закуплено более 1,5 млн доз.

В первую очередь иммунизации подлежат дети в возрасте от 6 до 11 месяцев. С декабря планируется дополнительная иммунизация детей в возрасте от 2 до 5 лет, медицинских работников в возрасте до 55 лет, а также лиц до 18 лет, пропустивших профилактические прививки.

В соответствии с календарем профилактических прививок вакцинация от кори проводится дважды: первую прививку ребенок получает в возрасте 12-15 месяцев, вторую – в 6 лет.

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