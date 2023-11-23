Обвиняемых по делу в аварии на ТЭЦ Экибастуза суд приговорил к ограничению свободы

Сегодня Экибастузским городским судом рассмотрено уголовное дело в отношении генерального директора ТОО «Экибастузтеплоэнерго», директора ТЭЦ и директора «Экибастузских тепловых сетей» по факту ненадлежащего выполнения своих обязанностей вследствие недобросовестного отношения к службе, повлекшее тяжкие последствия (статья 254 УК). Суд признал их виновными в аварии на ТЭЦ Экибастуза год назад и назначил им условные сроки.

«М., В. и Г., являясь лицами, выполняющими управленческие функции в вышеназванных коммерческих организациях в городе Экибастузе, не приняли должных мер по обеспечению полноты подготовительных работ к отопительному периоду на 2022-2023 годы. В результате недобросовестного отношения к своим обязанностям по неосторожной вине подсудимых 27 ноября 2022 года в городе Экибастузе произошла авария на тепловых сетях ТОО “Экибастузтеплоэнерго”, что повлекло за собой тяжкие последствия и введению режима чрезвычайной ситуации в городе», - говорится в сообщении пресс-службы суда Экибастуза.

Вина подсудимых доказана, но так как это преступление относится к категории небольшой тяжести, за его совершение предусмотрено наказание в виде ограничения свободы либо лишения свободы на срок до пяти лет. А из-за отсутствия отягчающих обстоятельств и наличия смягчающих, срок наказания не может превышать 2 лет 6 месяцев.

«Принимая во внимание личность и семейное положение подсудимых, их неосторожную вину в наступлении тяжких последствий, суд назначил им наказание в виде ограничения свободы каждому на срок 2 года 6 месяцев с установлением пробационного контроля, возложением обязанностей и привлечением к принудительному труду. Также осужденные лишены права занимать руководящие должности в коммерческих организациях сроком на 3 года», - сообщили в суде.

Приговор в законную силу не вступил.

Напомним, в ночь на 27 ноября 2022 года жители Экибастуза остались без отопления из-за аварии на ТЭЦ, аварийно-восстановительные работы на магистральных сетях полностью завершили только к 15 декабря. В городе с 28 ноября по 8 декабря действовал режим ЧС.