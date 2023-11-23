Ранее эти сроки называл Министр промышленности и строительства Канат Шарлапаев
Передачу «АрселорМиттал Темиртау» казахстанском инвестору завершат до конца ноября – Смаилов
Фото Бориса Копылова

Тамара Вааль, Астана, Власть

Правительство Казахстана придерживается планов завершить передачу компании «АрселорМиттал Темиртау» казахстанскому инвестору до конца ноября, сообщил премьер-министр Алихан Смаилов. Он надеется, что никаких форс-мажоров не случится и на следующей неделе о сделке будет объявлено официально.

«Мы сейчас над этим (над передачей – В.) конкретно работаем. И мы себе ставили дедлайн – до конца ноября завершить эту сделку, юридическое оформление этой сделки. Мы к этому идем. Дай бог, чтобы ничего не случилось форс-мажорного, и на следующей неделе, думаю, завершим», - сказал Смаилов журналистам в четверг в кулуарах сената.

Он еще раз подчеркнул, что для выкупа предприятия не будут использованы бюджетные средства, планируется привлечь деньги казахстанского инвестора.

Премьер напомнил, что предварительный договор купли-продажи заключен месяц назад, окончательный планируется подписать на следующей неделе.

Ранее министр промышленности и строительства Канат Шарлапаев говорил, что вопрос привлечения нового иностранного инвестора для компании «АрселорМиттал Темиртау», которая переходит в собственность правительства, не рассматривается. Он также заверил, что все нынешние условия предприятия, основанные на коллективных договорах с профсоюзами, оплата труда, количество сотрудников останутся неизменными при приходе нового инвестора. При этом Шарлапаев отказался озвучить условия сделки по «АрселорМиттал Темиртау», но назвал предварительные сроки – конец ноября. Также он сообщил, что вопрос назначения бывшего премьер-министра Серика Ахметова главой компании «не обсуждался».

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Власти

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