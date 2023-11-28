19 тыс. жалоб поступило от казахстанцев в этом году на качество дорог – Смаилов

На заседании правительства во вторник рассмотрели меры по дальнейшему развитию автодорожной отрасли. Премьер-министр Алихан Смаилов отметил, что до конца 2025 года планируется завершить реконструкцию 3,6 тыс. км дорог, затем будет начата реализация новых проектов протяженностью 4,7 тыс. км. Вместе с тем казахстанцы продолжают жаловаться на качество дорог в стране.

По словам Смаилова, особое недовольство общественности вызывает некачественный ремонт. Только за этот год в госорганы поступило свыше 19 тыс. официальных обращений и жалоб.

«Например, жители Костанайской области написали коллективное обращение по поводу разрушенной дороги от станции “Узунколь” до села Троебратское. Более того, данная дорога связывает регион с соседней Северо-Казахстанской областью и является транзитной в Россию. Некачественную дорогу без щебня построили в этом году между станцией “Журын” и поселком Уркаш в Актюбинской области. Жители Тараза требуют завершить ремонт дороги в микрорайоне Карасу, который длится уже более года. Таких примеров множество во всех регионах», — перечислил Смаилов.

Он поручил обеспечить своевременную реализацию всех запланированных автодорожных проектов, принять меры по созданию инфраструктуры хранения битума и обеспечить контроль за соблюдением технологии его хранения и использования.

Глава правительства отметил, что в целом до 2030 года будут модернизированы все международные автомобильные коридоры.

В свою очередь министр транспорта Марат Карабаев на заседании правительства доложил о ходе строительных работ, которыми в этом году охвачено 10,7 тыс. км автомобильных дорог, в том числе 6,5 тыс. км – трассы республиканского значения, 4,2 тыс. км – местные дороги. По словам Карабаева, по итогам доля дорог в нормативном состоянии на республиканском уровне достигнет 92%, на местном уровне – 87%.

На сегодня уже завершены работы по Большой Алматинской кольцевой автомобильной дороге (БАКАД), трассам Кандыагаш – Макат и Ушарал – Достык.

Также, учитывая нарекания со стороны населения, усилия направлены на основные долгострои четырех- пятилетней давности – то автодороги Талдыкорган – Усть-Каменогорск, Караганда – Алматы, Мерке – Бурылбайтал, Актобе – Кандыагаш, Атырау – Астрахань. Отдельное внимание, по его словам, уделяется проектам капитального ремонта дорог в Западно-Казахстанской области. Среди них Казталовка – Жанибек и Униге – Бисен – Сайхин. В настоящее время проезд обеспечен на 220 км. Полное завершение проектов Минтранспорта ожидает в 2024 году.