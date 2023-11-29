В Атырауской области запустили новые линии электропередачи для усиления электросети Западной зоны

«Для повышения пропускной способности сети и надежности энергоснабжения потребителей Западной зоны Казахстана АО “KEGOC” построило пять линий электропередачи 220 кВ по маршруту Западно-Казахстанский энергоузел – Атырау – Мангистау общей протяженностью порядка 780 км. В ходе работ установлено свыше 4,2 тыс. электрических опор, обеспечено расширение подстанций “Уральская”, “Правобережная”, “Индер”, “Кульсары”, “Тенгиз”, а также введена новая распределительная подстанция “Карабатан”», - говорится в сообщении.

В результате значительно увеличена пропускная способность электрической сети: на участке Западно-Казахстанский энергоузел – Атырау со 100 МВт до 200 МВт; на участке Атырау – Мангыстау с 50 МВт до 200 МВт.

«В совокупности это в два раза повысило надежность сети Западной зоны. Вероятность отключения потребителей при этом сведена к минимуму», - заверяют в кабмине.

В своем выступлении на церемонии запуска глава правительства Алихан Смаилов отметил, что этот стратегически важный проект имеет большое значение для обеспечения энергетической безопасности и развития экономики Западного региона, так как «он позволит увеличить пропускную способность электрических сетей в два раза, а также значительно сократить количество случаев отключений потребителей на западе Казахстана, в том числе при аварийных ситуациях на электростанции МАЭК».

Усиление электрической сети Западной зоны также станет основой для ее дальнейшего объединения с Единой электроэнергетической системой Казахстана.