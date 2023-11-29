В южной части Казахстана снежный покров установится только во второй половине декабря

Согласно прогнозу синоптиков, на большей части Казахстана снежный покров установится в конце первой декады декабря, а на юго-западе, юге и юго-востоке республики – во второй половине месяца.

По данным «Казгидромета», в начале декабря осадки (дождь, снег) ожидаются на большей части страны, прогнозируются туманы, гололедные явления, в северных регионах – с порывистыми ветрами и низовыми метелями.

К концу первой декады декабря на большей части республики ожидается морозная погода, за исключением южных регионов. Прогнозируется снег, усиление ветра с метелью, столбики термометров в ночные часы понизятся до -10-20°С, днем до -3-10°С.

Синоптики также объяснили, почему в Казахстане нетипично теплая осень и поздняя зима – это связано с частыми выходами западных и южных циклонов, а также выносом теплых воздушных масс из районов Ирана и Средиземного моря. В связи с этим температурный фон был выше климатической нормы на 3-10°.

«За всю историю метеонаблюдений ноябрь текущего года стал одним из экстремально теплых, пик тепла наблюдался в период 17-18 ноября. Последним теплым ноябрем был 2010 год, когда температура отклонилась от нормы на 2-7°», - отметили синоптики.