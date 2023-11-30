Эксплуатируемые более 30 лет школы в Казахстане будут регулярно проверять на аварийность

Объекты образования, эксплуатируемые более 30 лет, должны будут в обязательном порядке обследоваться на предмет аварийности каждые пять лет. Такие нормы заложены в проекте закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам образования и наставничества», который принял мажилис. Кроме этого, законодательно запрещается строить многоэтажные жилые дома без учета строительства школ, детского сада и больницы рядом.

«В последнее время наблюдается тенденция роста фактов обрушения кровли школ. Поэтому мы считаем очень важным ввести контроль за состоянием зданий организаций образования, функционирующих на протяжении долгих лет. Законопроектом была предложена норма о обязательной проверке каждые пять лет зданий школ, детских садов и колледжей, эксплуатируемых более 30 лет, на предмет их аварийности», - сказал депутат мажилиса Асхат Аймагамбетов, представляя коллегам нормы законопроекта.

А чтобы решить проблему плотной застройки, законодательно устанавливается запрет на строительство многоэтажных домов без учета школ и детских садов. Аймагамбетов констатировал, что сейчас при планировании строительства многоэтажек не всегда учитывается нагрузка на близлежащие соцобъекты. В результате после введения их в эксплуатацию государство не может обеспечить доступность жителей к школам и детским садам.

«Эта проблема особо актуальна в мегаполисах. Из-за этого недочета большая нагрузка приходится на уже функционирующие школы, которые вынуждены переходить на трехсменное обучение. А если же хотят построить новую школу, уже нет свободного земельного участка на этой территории. В связи с этим в законопроект вводится новое законодательное требование. Теперь будет запрещено строить многоэтажные жилые дома без учета строительства школ, детского сада и больницы», - подчеркнул депутат.

Вместе с тем законопроектом устанавливается требование о необходимости обеспечивать оконные проемы специальными механизмами безопасности или замками, чтобы предотвратить выпадение из окон детей, а также предлагается норма по внедрению нового института наставничества для детей-сирот. Этот институт, по словам Аймагамбетова, предоставляет дополнительную возможность социализации и адаптации к условиям жизни детей-сирот старше 10 лет, воспитывающихся в детских домах.

«Наставники как волонтеры, то есть бесплатно, получают возможность заботиться о воспитанниках детского дома, оказывать им поддержку, проводить социализацию. Будут установлены конкретные и жесткие требования к наставнику, нормы по их контролю и ответственности. Все отношения между детским домом, управлением образования и наставником будут регулироваться договором», - пообещал депутат.

Еще одна норма касается поддержки и реабилитации детей с девиантным поведением, состоящих на учете в полиции. Как отметил Аймагамбетов, главный вопрос – это обеспечить досуг детей, поэтому законопроектом предлагается обеспечить таких учащихся занятиями в различных кружках и секциях в проактивном формате, то есть без необходимости личного обращения.