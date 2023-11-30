Они обещают ко второму чтению внести дополнительные поправки
Депутаты мажилиса выступили против законодательного введения пресс-карт для журналистов
ФОТО ТАМАРЫ ВААЛЬ

Тамара Вааль, Астана, Власть

В среду в ходе пленарного заседания мажилис рассмотрел в первом чтении законопроект «О масс-медиа» и сопутствующие ему поправки. В министерстве культуры и информации обещали пересмотреть часть норм с учетом критики медиа-сообщества, однако в окончательном варианте не все предложения были учтены.

«Очевидно, что действующее законодательство не успевает за темпами развития сегодняшней информационной сферы. Поэтому само время требовало принятия совершенно нового закона с концептуальной точки зрения», - сказала министр культуры и информации Аида Балаева.

Она подчеркнула, что законопроект будет решать вопросы повышения профессионального статуса журналистов и эффективности «государственной информационной политики при строгом соблюдении свободы слова». Как напомнила министр, в действующем законодательстве нет сроков исковой давности к материалам СМИ, поэтому в новом законопроекте срок определен.

«В ходе комплексной проработки и дискуссий с медиасообществом и заинтересованными государственными органами было решено установить норму по трехлетнему сроку исковой давности», - озвучил Балаева.

Что касается сроков предоставления ответов на запрос, то они сокращены с семи до пяти дней.

Вместе с тем для автоматизации процессов аккредитации, добавила Балаева, в законопроекте предлагается введение пресс-карт.

Стоит отметить, что в рамках рабочих групп медиасообщество настаивало на сокращении срока исковой давности до одного года, а также на исключение пресс-карт из законопроекта, так как они могут стать инструментом давления на журналистов. В свою очередь депутаты мажилиса заявили, что выступают против внедрения пресс-карт, и пообещали доработать законопроект ко второму чтению.

Ранее сама Аида Балаева заявляла, что поддерживает журналистов по сокращению срока исковой давности до одного года.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Власти

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