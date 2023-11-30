Государства будут сотрудничать в области санитарной охраны территорий
Соглашение о сотрудничестве со странами СНГ в предотвращении распространения особо опасных болезней ратифицировал мажилис
фото Данияра Мусирова

Тамара Вааль, Астана, Власть

В среду в ходе пленарного заседания мажилис принял закон «О ратификации соглашения о сотрудничестве в области санитарной охраны территорий государств – участников Содружества Независимых Государств». Документом предусматривается проведение совместных мероприятий по предотвращению распространения особо опасных болезней и инфекционных заболеваний, сообщила депутатам министр здравоохранения Ажар Гиният.

«Соглашение предусматривает проведение согласованных мероприятий по предотвращению распространения особо опасных болезней, а также инфекционных заболеваний, ассоциируемых с чрезвычайными ситуациями. Полный перечень болезней определен в приложении к данному соглашению», - сказала Гиният.

Кроме того, по ее словам, соглашение направлено на предотвращение завоза и обращения товаров, потенциально опасных для здоровья населения и ассоциируемых с возможностью возникновения чрезвычайных ситуаций. Как отметила министр, координация по этим вопросам будет возложена на совет главных государственных санитарных врачей стран СНГ.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Власти

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