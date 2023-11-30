Соглашение о сотрудничестве со странами СНГ в предотвращении распространения особо опасных болезней ратифицировал мажилис

Государства будут сотрудничать в области санитарной охраны территорий
Тамара Вааль, Астана, Власть
В среду в ходе пленарного заседания мажилис принял закон «О ратификации соглашения о сотрудничестве в области санитарной охраны территорий государств – участников Содружества Независимых Государств». Документом предусматривается проведение совместных мероприятий по предотвращению распространения особо опасных болезней и инфекционных заболеваний, сообщила депутатам министр здравоохранения Ажар Гиният.
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