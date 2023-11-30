Парламент Казахстана принял новый трехлетний бюджет

Депутаты мажилиса согласились с поправками, которые ранее внесли сенаторы в закон «О республиканском бюджете на 2024-2026 годы». Таким образом, приняты все 180 поправок и документ направлен на подпись президенту.

«Рассмотрев новые редакции отдельных статей, предложенных сенатом в закон Республики Казахстан “О республиканском бюджете на 2024-2026 годы”, комитет по финансам и бюджету сообщает следующее: сенатом внесено 180 поправок, из них четыре поправки вносят изменения и дополнение в текст законопроекта и 176 поправок в расходную часть республиканского бюджета», - сказал депутат Мархабат Жайымбетов.

По его словам, внесенные поправки не нарушают сбалансированность параметров проекта республиканского бюджета и направлены на дальнейшее устойчивое развитие экономики страны и решение поставленных президентом.

Таким образом, мажилис согласился с внесенными изменениями и принял поправки.

Ранее депутаты сената внесли уточнения в проект закона «О республиканском бюджете на 2024-2026 годы» и перераспределили по значимости 196 млрд тенге. Также дополнительно на расходы предусмотрено 120 млрд тенге из резерва президента и правительства.

Как говорится в заключении комитета сената по финансам и бюджету, расходы увеличены по ряду направлений. В частности, на реализацию программы «Ауыл – ел бесігі» будет направлено в течение трех лет 18,1 млрд тенге, в том числе в 2024 году – 13,6 млрд тенге; на водоснабжение и водоотведение – 19,8 млрд тенге, из них в 2024 году – 14 млрд тенге, что позволит увеличить доступ населения к услугам водоснабжения в городах до 99,5%, в селах – до 97,8%. На развитие газотранспортной системы в республиканском бюджете предусмотрено 5,1 млрд тенге, из которых в 2024 году – 3,3 млрд тенге. Это, по мнению депутатов, позволит достигнуть уровня газификации до 61%. На развитие тепло-, электроэнергетики предусмотрено 3 млрд тенге, в том числе в 2024 году – 1,7 млрд тенге; на развитие инженерной инфраструктуры – 7 млрд тенге, из которых в 2024 году – 2 млрд тенге, а также на развитие транспортной инфраструктуры – 13,3 млрд тенге, в том числе в 2024 году – 8,5 млрд тенге.

Кроме того, в бюджете предусмотрены расходы на строительство объектов здравоохранения в рамках национального проекта в сумме 11,4 млрд тенге, на социальные выплаты работникам, занятым во вредных условиях труда 25,9 млрд тенге, а также на увеличение заработной платы в связи с увеличением минимальной заработной платы до 85 тыс. тенге – 4,9 млрд тенге.

Напомним, проект закона «О республиканском бюджете на 2024-2026 годы» мажилис принял 1 ноября.