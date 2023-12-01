В конце декабря на юге Казахстана ожидается до +13°С

Согласно консультативному прогнозу «Казгидромета», зимняя погода в декабре установится постепенно, однако во второй и в третьей декадах ожидается несколько интенсивных волн тепла, на юге республики будет до +13°С.

«В ближайшие дни декабря и в течение месяца на большей части республики ожидается неустойчивый характер погоды: в северной половине прогнозируется снег, временами сильный снег с метелью, в южных регионах осадки дождь с переходом в снег. По республике ожидаются туман, гололед, усиление ветра до 15-28 м/с, в начале месяца на северо-западе и севере – порывы 30 м/с и более», - сообщают синоптики.

Во второй половине первой декады с затоком Арктических холодных воздушных масс температура воздуха значительно понизится на всей территории страны: на западе страны ночью до -10-20°C, днем до -3-13°C; на севере, северо-западе, востоке и в центре ночью до -20-30°C, днем до -10-20°C; на юге и юго-востоке республики ночью до -10-20°С, днем -2-10°С.

Однако уже во второй и в третьей декадах декабря с влиянием циклонов ожидается несколько интенсивных волн тепла: на севере температура воздуха повысится ночью до -5-10°С, днем до 0-5°С; в южной половине ночью до -3+3°С, днем до +5+13°С.

«Однако в отдельные дни при северо-западных вторжениях антициклонов прогнозируется понижение температурного фона: в северной половине ночью до -20-30°С, днем до -8-15°С; в южной половине ночью до -10-17°С, днем до -3-10°С», - отмечают синоптики.

В целом, по прогнозу, в декабре средняя за месяц температура воздуха ожидается выше нормы на 1-2°. А количество осадков прогнозируется около нормы на большей части республики, больше нормы – на севере республики.