У пары двое сыновей
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Назарбаев подтвердил, что более 20 лет находится в браке с Курманбаевой
Асель Курманбаева, фото с сайта Национальной академии хореографии

Бывший президент Казахстан в своей новой книге мемуаров «Моя жизнь» подтвердил, что более 20 лет назад сочетался браком по мусульманским обычаям с Асель Курманбаевой и у пары двое сыновей. Этот факт ни сам Назарбаев, ни его окружение официально не комментировали все эти годы.

Назарбаев пишет, что был одинок после переезда в Астану, так как его жена – Сара Назарбаева – предпочитала оставаться в Алматы вместе с дочерьми и внуками.

Курманбаеву бывший президент встретил в аэропорту Талдыкоргана, он не указывает дату их встречи, но пишет, что их сближение произошло после того, как он вновь увидел ее фотографию в прессе, после того как она стала «Мисс Казахстан» - этот титул она завоевала в 1999 году.

«Мы сочетались браком по мусульманскому обычаю. Асель подарила мне двоих детей - двух славных сыновей. В 2005 году родился Тауман, а в 2008 году появился на свет Байкен. Радость отцовства, счастье целовать своего младенца вновь вернулось ко мне в возрасте, когда мне было за шестьдесят пять», - пишет бывший президент в своей книге.

Впервые о том, что Асель Курманбаева является новой женой Назарбаева написал в книге «Крестный тесть» Рахат Алиев, бывший муж Дариги Назарбаевой. Он также опубликовал паспорта двоих сыновей пары. Ни в тот момент, ни после него сам бывший президент и его окружение не подтверждали наличие у него новой семьи.

При этом в своей книге Назарбаев никак не комментирует слухи о том, что перед Курманбаевой он был в отношениях с еще одной женщиной – Гульнарой Ракишевой.

Асель Курманбаева, которой сейчас 42 года, руководит несколькими организациями в сфере искусства – под ее патронажем: в частности, возник «Астана Балет», а также строились театры балета в Астане и Алматы.

В своем расследовании в рамках проекта Pandora Papers два года назад Власть и OCCRPрассказывали, как Курманбаева получила через сеть оффшоров $30 млн. от людей из ближайшего окружения бывшего президента – совладельца корпорации «Казахмыс» Владимира Кима и семьи бывшего управделами президента Владимира Ни.

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