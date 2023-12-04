В Казахстане создали реестр профессий, подлежащих признанию квалификаций

Министерством труда и социальной защиты населения Казахстан сформирован Реестр профессий для признания профквалификаций на обязательной и добровольной основе. В ведомстве считают, что это даст возможность соискателям быстро и качественно найти работу и постоянно повышать уровень своих навыков для большей востребованности.

«В реестр включены 136 профессий, по которым признание квалификаций осуществляется в обязательном порядке, и 360 профессий для признания квалификаций на добровольной основе», - уточнили в министерстве.

Эта система позволит не только «реально оценить свои компетенции», но и «документально зафиксировать подтверждение знаний, умений и навыков» полученного образования.

Также на сайте, где опубликован реестр, организации, желающие проводить признание профессиональных квалификаций на добровольной основе, смогут пройти аккредитацию.

«Признание профессиональных квалификаций на добровольной основе предоставляет возможность соискателям быстро и качественно найти работу с учетом трендов на рынке труда, получать заработную плату, соответствующую их профессиональному уровню, а также постоянно повышать уровень своих навыков для большей востребованности», - отметили в Минтруда.

В реестр профессий, подлежащих обязательному признанию профквалификации, вошли: охранники, мастера и преподаватели по вождению транспортных средств, врачи, средний медперсонал, управляющий многоквартирным жилым домом, ветеринары, специалисты в области судоходства, пилоты, командиры воздушного судна и бортинженеры, социальный работник, аудитор, бухгалтер, спасатель, пожарный, нотариус, адвокат и др. На добровольной основе: художник-оформитель, работники СМИ, специалист по рекламе, сценарист, продюсер и режиссер, специалисты в области швейного дела, электромонтажники, техник-строитель, столяры, монтажники различного оборудования, технологи пищевой промышленности, овощеводы, цветоводы, животноводы, кондитеры, рабочие по уходу за животными, приемщики скота, трактористы, слесари, парикмахеры, операторы центра продаж, торговые агенты, секретари и др.