Акимат Алматы отказал феминисткам в проведении митинга против насилия над женщинами

Акимат Алматы отказал казахстанской феминистской инициативе «Феминита» в проведении митинга «Женщины Казахстана против насилия» 9 декабря. Об этом организация сообщила на своей странице в Facebook.

«Сегодня, 4 декабря 2023 года, Жанар Секербаевой (со-основательница «Феминита» – В.) позвонил представитель акимата города Алматы Аманжол Мусаев и сообщил об очередных ремонтных работах на 9 декабря на площади Уәлиханова и, соответственно, акимат отказал в проведении митинга против насилия над женщинами», – сообщается в публикации.

Представитель акимата также сообщил феминисткам, что другое место, определенное маслихатом для проведения мирных собраний, площадь за кинотеатром «Сары-Арка», будет занята «культурно-массовым мероприятием».

«Поэтому мы подали новое уведомление на последнее "свободное" место – на митинг на площади Ганди», – пишет «Феминита».

Инициатива подала уведомление в акимат в прошлый четверг. Главные требования собрания – введение фемицида в законодательство Казахстана и принятие закона о противодействии семейно-бытовому насилию.

«Мы устали постоянно читать, слышать, видеть, как нас жестоко убивают мужчины в Казахстане! Мы требуем немедленного принятия закона, в котором четко и жестко будет прописана ответственность за любые виды насилия и введен термин "фемицид". Декриминализация насилия в отношении женщин и детей привела лишь к увеличению покалеченных, убитых, изнасилованных. Если акимат города Алматы не санкционирует наше собрание, мы будем судиться с таким решением. Ведь кому-то все-таки наш местный исполнительный орган дает разрешение на проведение собраний», – сообщала тогда «Феминита».

Уведомления о митинге на ту же дату также подали активистки в Актау, Астане и Таразе. Активистки в Актау отметили, что триггером стало убийство Салтанат Нукеновой, по подозрению в котором задержан ее супруг, экс-министр национальной экономики Куандык Бишимбаев, и что ситуация с семейно-бытовым насилием в стране вышла из-под контроля.

В конце ноября акимат Алматы согласовал митинг против насилия про-президентскому движению «Жаңа Адамар». Тема акции, выбранная организаторами – «Скажи нет миру животных», – была призвана обратить внимание на проблему насилия в обществе, но была раскритикована неправительственными организациями за стигматизацию и неприязнь к животным. Инициатива «Феминита» также посчитала, что движение присвоило повестку движения за права женщин, и подчеркнула, что «Жаңа Адамар» не выступают за принятие закона о семейно-бытовом насилии. Представительниц другой феминистской организации – KazFem не пустили на митинг «Жаңа Адамар».