На востоке и севере Казахстана продолжает убывать население

В северных и восточных регионах Казахстана продолжает снижаться численность населения, в то время как основной его прирост отмечается в городах-миллионниках, а также на юге и западе страны, следует из свежих данных бюро национальной статистики.

Так, в январе-октябре 2023 года снижение населения отмечалось в областях Абай, Жетысу, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Костанайской областях. Минимальный прирост населения отмечался в Акмолинской, Карагандинской и области Улытау.

В среднем по республике население за первые 10 месяцев выросло на 1,14% и к 1 ноября достигло 19 992,2 тыс. человек. В середине ноября статбюро отчиталось о том, что население Казахстана достигло отметки в 20 миллионов человек.

Быстрее, чем по стране население растет в Астане (+4,63%), Алматы (+2,58%), Мангистауской области (+2,19%), Шымкенте (+2,00%), Алматинской области (+1,40%) и Атырауской области (+1,33%).

Сельское население Казахстана продолжает расти существенно меньшими темпами, чем городское: за первые 10 месяцев этого года сельское население выросло на 0,33%, тогда как городское – на 1,64%.

К 1 ноября доля городского населения в Казахстане составила 62,1%, сельского – 37,9%.