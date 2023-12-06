Доля не привитых от кори детей в частных детсадах Астаны достигает 40%

Доля непривитых детей в некоторых детских садах Астаны достигает 40%, сообщила главный санитарный врач города Сархат Бейсенова. Из 441 детсада в 86 были зафиксированы случаи кори.

«С начала года зарегистрирован 121 случай кори в 86 детских садах. В целом у нас 441 дошкольное учреждение. Пораженность детсадов составляет 19,3%. В основном регистрируется заболеваемость в частных детских садах. При проведении внеплановых проверок мы выявили, что частные детсады принимают детей в основном без наличия данных по прививкам. Доходит до 40% детей, посещающих данные учреждения непривитыми. (Допускается – В.) только 10% (непривитых детей – В.), у которых есть постоянные или временные медотводы», - сказала на брифинге в среду Бейсенова.

Также было обнаружено 58 случаев кори среди учащихся 44 общеобразовательных школ города (около 30 %).

«В 40 школах продолжается ограничительные меры в виде непроведения массовых культурных и спортивных мероприятий. В этот период мы отменяем кабинетную систему. Как таковые школы и классы не закрывались и не переходили на онлайн-формат», – сообщила Бейсенова.

По словам руководителя управления общественного здравоохранения города Алии Рустемовой, 96% случаев кори зарегистрировано среди непривитого населения. В стационарах на данный момент лечатся 327 пациентов, из них 248 – дети. В связи с ростом заболеваемости детей корью, коечный фонд многопрофильной детской больницы № 3 увеличен до 500 коек, в том числе реанимационных – до 20. А с начала октября в городском инфекционном центре для госпитализации взрослых пациентов с корью развернуто 100 коек, в резерве находится еще 100.

Вместе с тем на сегодняшний день привиты 16 447 человек.

«Вакцинация также проводится в очагах инфекции, где привито 1 733 контактных лиц, а также проводится выявление лиц до 18 лет, не привитых против кори, на сегодняшний день с начала года выявлено 14 374 лиц, из них привито 12 746 (88%)», – сообщила Бейсенова.

Сейчас в организациях первичной медико-санитарной помощи в наличии есть 8 600 доз вакцины от кори. Ожидается поставка еще 121 тыс. доз.