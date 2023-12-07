Смаилов обещает увольнять за долгое рассмотрение заявок на выдачу земельных участков

В правительстве на заседании комиссии по вопросам внедрения цифровизации обсудили вопросы функционирования Единого государственного кадастра недвижимости, который должен обеспечить оперативное и прозрачное выделение свободных земельных участков и полный доступ граждан к информации о земельном фонде республики. Однако, как констатировал глава правительства Алихан Смаилов, есть факты несвоевременного рассмотрения заявок и необоснованных отказов, а также требуется корректировка генпланов.

Весь процесс предоставления земельных участков – от выбора, заявления и регистрации – сейчас проходит в электронном формате, срок оказания госуслуги снизился почти с 1 года до 30 дней. По данным правительства, с 1 июля по 28 ноября посредством ЕГКН оказано более 1 млн услуг, в том числе выдано 238 тыс. кадастровых паспортов, свыше 25 млн справок и сведений.

Однако в ходе анализа выявлено, что не все загруженные акиматами цифровые данные соответствуют требованиям. В частности, требуется корректировка действующих генпланов и проектов детальной планировки (ПДП). Кроме того, отмечаются факты несвоевременного рассмотрения заявок на платформе и необоснованных отказов.

Смаилов поручил устранить все имеющиеся недочеты до конца года, чтобы с 1 января 2024 года граждане получали качественные услуги исключительно в цифровом формате. Вместе с тем, считает он, должна быть предусмотрена административная ответственность за несвоевременное рассмотрение заявок естественными монополистами. За «торможение» процесса он пообещал увольнять.

«Будем по каждому региону смотреть. Если с нового года будет буксовать выдача разрешений людям, мы будем наказывать вплоть до увольнения соответствующих ответственных лиц в регионах. Мы хотим сделать прозрачность, оцифровать эту госуслугу, а генпланы и ПДП не соответствуют актуальным сведениям. Поэтому в большинстве случаев автоматически выдаются отказы. Но я хочу специально подчеркнуть, что мы откатываться назад не будем. Будем идти вперед все равно. Тех, кто тормозит этот процесс, просто будем увольнять. Других людей ставить, которые настроены выполнять свои функции должным образом», - сказал Смаилов.

Он добавил, что вопрос оцифровки земельных отношений прямым образом касается инвестиционного климата, соответственно, и запуска новых бизнес-проектов, и создания рабочих мест. Поэтому он имеет большое значение для дальнейшего развития экономики.