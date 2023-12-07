Сенат США заблокировал законопроект о новом пакете помощи Украине

Республиканцы в Сенате США заблокировали законопроект, который включал в себя $61 млрд помощи Украине, а также средства для Израиля, помощь сектору Газа и комплекс мер по укреплению границ, сообщает Русская служба ВВС . Общая стоимость пакета – $110 млрд.

Против обсуждения законопроекта проголосовал 51 сенатор – все республиканцы, 49 проголосовали за. Чтобы начать его обсуждение документа по существу, нужно не менее 60 голосов из 100.

Основной причиной отказа обсуждать законопроект дальше стали разногласия республиканцев с демократами по поводу необходимости укрепления границы с Мексикой и ужесточения иммиграционной политики. Несмотря на то что пакет уже включает в себя меры по обеспечению безопасности границ, республиканцы считают, что любая помощь Украине должна быть увязана с масштабными реформами в сфере иммиграции и пересмотра политики предоставления убежища в США.

Независимый сенатор Берни Сандерс, политик с левыми взглядами, выразил недовольство, что предложенный пакет включает более $10 млрд на военную помощь Израилю.

«Я не считаю, что нам следует выделять более 10 миллиардов долларов на то, чтобы правоэкстремистское правительство Нетаньяху продолжало использовать нынешний военный подход», - заявил Сандерс, имея в виду боевые действия ЦАХАЛ в секторе Газа.

Ранее Белый дом предупредил, что средства США на помощь Украине заканчиваются, и необходимо принять новый пакет помощи стране. Перед голосованием в сенате президент США Джо Байден заявил, что ради этого готов пойти на «существенные компромиссы на границе», призвав сенаторов безотлагательно одобрить пакет помощи, подчеркнув, что «республиканцы в Конгрессе готовы сделать Путину величайший подарок, на который он только мог надеяться».

Вместе с тем в среду администрация президента США объявила, что предоставит Украине помощь в сфере безопасности на сумму $175 млн за счет уже одобренного финансирования.