Полиция Астаны задержала активистов незарегистрированной партии «Алға, Қазақстан!»

После задержания активистов увезли в управление полиции Байконурского района. Причина задержания пока неизвестна.

Накануне активисты Асет Абишев, Сергей Измайлов и адвокат Меиржан Доскараев проводили пресс-конференцию в Астане. Они заявляли о «фальсификациях» по делу над лидером незарегистрированной партии «Алга, Казахстан» Марата Жыланбаева, приговоренного к семи годам лишения свободы. Суд признал его виновным в участии в «запрещенной организации» и «финансировании экстремистской организации».

60-летний Марат Жыланбаев в последние годы выступал с критикой властей и участвовал в акциях протеста. С прошлого года он несколько десятков раз обращался в акимат Астаны за согласованием митингов о прекращении преследования политических активистов, проведения расследования январских событий 2022 года с участием международных экспертов, также пытался провести митинг, осуждающий российскую агрессию в Украине. Ни одна из акций не была согласована.

Последняя несогласованная акция Жыланбаева прошла 17 марта перед зданием посольства стран ЕС в Астане, на которой он требовал регистрации политических партий и освобождения политзаключенных. За это 3 мая его привлекли к административной ответственности и арестовали на 20 суток. Но 23 мая он так и не вышел после отбытия административного ареста. Позже стало известно, что полиция доставила его в управление по борьбе с экстремизмом, а в загородном доме Жыланбаева провели обыск. После чего его арестовали на два месяца, подозревая в «причастности к запрещенной организации» (ст. 405 УК РК) и «финансировании деятельности экстремистской организации» (ст.258 УК РК).

30 октября начался суд по делу Жыланбаева, во время которого судья объявил, что по по просьбе двух свидетелей процесс переводят в закрытый режим. Имена этих свидетелей не разглашаются. На заседании 1 ноября Жыланбаев зашил себе рот и объявил голодовку, требуя сделать суд открытым. 29 ноября суд приговорил его к семи годам лишения свободы.