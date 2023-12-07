Казахстанцы смогут напрямую обращаться в комитет ООН по правам ребенка

Соответствующий закон принял парламент
Тамара Вааль, Астана, Власть
В четверг в ходе пленарного заседания сенат одобрил закон «О ратификации Факультативного протокола к Конвенции о правах ребенка, касающегося процедуры сообщений». Как пояснил депутат Талгат Жунусов, дети или их представители смогут подавать жалобы в комитет ООН о нарушении своих прав в случае, если прошли все суды внутри страны и не удовлетворены их решениями.
Еще по теме:
- В ООН потребовали от Казахстана обнародовать все данные о погибших от пыток во время январских событий
- Генассамблея ООН в годовщину войны призвала Россию вывести войска из Украины
- Совет ООН по правам человека отказался обсуждать положение мусульман в Китае
- Путин согласился на участие ООН и МККК в эвакуации мирных граждан из Мариуполя
Свежее из этой рубрики
Просматриваемые