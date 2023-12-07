Казахстанцы смогут напрямую обращаться в комитет ООН по правам ребенка

В четверг в ходе пленарного заседания сенат одобрил закон «О ратификации Факультативного протокола к Конвенции о правах ребенка, касающегося процедуры сообщений». Как пояснил депутат Талгат Жунусов, дети или их представители смогут подавать жалобы в комитет ООН о нарушении своих прав в случае, если прошли все суды внутри страны и не удовлетворены их решениями.

«Документ разрешает прием и рассмотрение жалоб о нарушениях прав ребенка согласно Конвенции о правах ребенка и двух Факультативных протоколов о торговле детьми, детской проституции и детской порнографии, связанных с участием детей в вооруженных конфликтах. Согласно Факультативному протоколу, если дети или их представители не удовлетворены решением судов всех уровней Казахстана, они могут подать жалобу о нарушении их прав в комитет ООН по правам ребенка», - пояснил Жунусов.

По закону, дети и их родители или представители в случае нарушения своих прав смогут подать индивидуальные жалобы в комитет ООН по правам ребенка, который рассматривает каждое дело и принимает решения с конкретными рекомендациями государствам-участникам. Государство в свою очередь обязуется рассмотреть эти рекомендации и принять необходимые меры.