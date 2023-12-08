В Астане впервые за долгое время профицит тепла, заявил Касымбек

Аким напомнил, что осенью было завершено строительство газовой тепловой станции «Юго-Восток», первого этапа газовой тепловой станции «Туран» и первого этапа ТЭЦ-3. Мощность этих объектов составляет 1140 Гкал/час, что позволило городу впервые за долгое время в текущем отопительном сезоне ощутить профицит тепла. В следующем году планируется ввести в эксплуатацию первую очередь газовой тепловой станции «Тельмана» и вторую очередь газовой тепловой станции «Туран». Это позволит обеспечить еще 850 Гкал/час тепловой мощности.

Также Касымбек сообщил, что по всем ключевым экономическим показателям отмечается положительная динамика: за 10 месяцев 2023 года объем инвестиций превысил 1 трлн тенге; до конца года планируется ввести в эксплуатацию 25 инвестиционных проектов на общую сумму 87,7 млрд тенге, в том числе 14 проектов – в сфере обрабатывающей промышленности, семь проектов – в сферах образования и медицины, четыре проекта – в сфере логистики. Будет создано 1,4 тыс. рабочих мест.

Кроме того, идет строительство школ, доступного льготного жилья, медцентров, завершается строительство долгостроев, а в следующем году начнется строительство пяти дворцов школьников и государственных детских садов.

Президент дал ряд поручений по дальнейшему развитию социальной и инженерной инфраструктуры.

В конце ноября сообщалось, что на столичной ТЭЦ-3, отапливающей левобережье и новые застраиваемые районы, запустили в работу все четыре котла. Это позволит давать городу все 400 Гкал в час. Новые мощности запустили и на станции «Юго-Восток». В декабре, как сообщал Касымбек, будет запущена первая очередь газовой тепловой станции «Туран» мощностью 350 Гкал/час.