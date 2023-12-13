Минфин вернет контроль за сделками на товарных биржах

Министерство финансов намерено вернуть контроль за сделками, совершенными на товарных биржах. Как заявил в среду в ходе пленарного заседания мажилиса заместитель премьер-министра – министр финансов Ерулан Жамаубаев, представляя депутатам в первом чтении законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам трансфертного ценообразования», это поможет предотвратить вывод капитала из страны.

«В настоящее время контроль по трансфертному ценообразованию не осуществляется по сделкам, совершенным на товарных биржах страны. Такие сделки зачастую осуществляются по ценам ниже рыночных. Это создает возможность вывода капитала из страны. Поэтому предлагается исключить вышеуказанную норму закона», - заявил Жамаубаев.

В целом, по словам министра, новым законопроектом будут усовершенствованы методы определения рыночной цены.

«В настоящее время в законе предусмотрена иерархия пяти методов определения рыночной цены. Например, если сейчас налогоплательщик считает, что нужно применить пятый метод, он сначала должен подготовить обоснования по неприменению предыдущих четырех методов. В этой связи предлагается точнее определить тот или иной метод, в зависимости от характера международной сделки», - объяснил Жамаубаев.

Он отметил, что это позволит снизить административные издержки как налогоплательщика, так и проверяющих.

Кроме того, будет внедрен механизм определения рыночного диапазона. Сейчас диапазон цен и рентабельность определяется минимальным и максимальным значениями рыночных цен, и он может иметь разрыв от реальных. Предполагается, что этот диапазон будет сужаться, чтобы установить «более справедливые цены».

Также в настоящее время обязанность по представлению местной отчетности по крупным сделкам возложена на участников международной группы. Новым законопроектом Минфин предлагает возложить ее на налогоплательщиков, осуществляющих сделки с взаимосвязанными лицами-нерезидентами. По мнению Жамаубаева, это позволит обеспечить прозрачность сделки.