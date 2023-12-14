Парламент принял закон о пенсионном возрасте для казахстанцев, работающих на вредных производствах

После того как закон подпишет президент, они смогут выходить на пенсию в 55 лет
Тамара Вааль, Астана, Власть
Парламент закрепил право казахстанцев, занятых во вредных производствах, выходить на пенсию в 55 лет. В четверг в ходе пленарного заседания сенат одобрил принятый ранее мажилисом закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам общественных объединений и социальной защиты лиц, занятых на работах с вредными условиями труда». Теперь документ должен подписать президент.
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