Парламент принял закон о пенсионном возрасте для казахстанцев, работающих на вредных производствах

Парламент закрепил право казахстанцев, занятых во вредных производствах, выходить на пенсию в 55 лет. В четверг в ходе пленарного заседания сенат одобрил принятый ранее мажилисом закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам общественных объединений и социальной защиты лиц, занятых на работах с вредными условиями труда». Теперь документ должен подписать президент.

Как напомнила депутат Асем Рахметова, согласно внесенным в Социальный и Трудовой кодексы изменениям, вводится специальная социальная выплата лицам, занятым на работах с вредными условиями труда. Она будет назначаться гражданам при достижении ими 55 лет при условии, что они больше не будут работать на этом производстве – должны уволиться или перейти на более легкий труд – и если за них отчисляли обязательные профессиональные пенсионные взносы в совокупности не менее семи лет.

Сумма будет складываться из специального профессионального государственного пособия из республиканского бюджета (два прожиточных минимума), из профессиональной выплаты за счет средств работодателя (один прожиточный минимум), из страховой выплаты по договору предпенсионного аннуитета (один прожиточный минимум) и пенсионной выплаты из ЕНПФ.

Казахстанцы также смогут самостоятельно определять время изъятия пенсионных накоплений за счет обязательных пенсионных взносов – в 55 лет или в 63 года. Специальную социальную выплату они будут получать до достижения пенсионного возраста.

Кроме того, законом предусмотрены нормы в части общественных объединений. В частности, для их создания теперь необходимо не 10, а три человека.

Более подробно о нормах закона можно прочитать здесь.