Власти Астаны потратят на озеленение и благоустройство в ближайшие три года 53,6 млрд тенге

В четверг маслихат Астаны принял бюджет города на 2024-2026 годы. Он составит 1 трлн 810 млрд тенге. При этом в на следующий год предусмотрено 702,4 млрд тенге. А на новый район Нура в ближайшие три года потратят 43,3 млрд тенге.

Руководитель управления экономики и бюджетного планирования Кайсар Манкараев отметил, что чуть больше половины бюджета города в 2024 году получат управление образования (214,1 млрд тенге) и управление финансов (140,2 млрд тенге). Кроме этого, на «обеспечение санитарией, благоустройством, освещением и работой аппарата акимов пяти районов города» в 2024 году будет потрачено 65 млрд тенге.

«Ожидается, что объем расход бюджета на ближайшие три года составит 1 трлн 810 млрд тенге. В 2024 году – 702 млрд 456 млн тенге, в 2025 году – 591 млрд 760 млн тенге, в 2026 году – 516 млрд 539 млн тенге», – сообщил Манкараев.

Он добавил, что доходы в 2024 году ожидаются в 702,3 млрд тенге, а главным источником станут налоги.

«Рассматривается целевой трансферт из республиканского бюджета в городской бюджет в размере 246 млрд тенге. Из них 209 млрд тенге на развитие, объем текущего целевого трансферта составила 14 млрд тенге, а для кредитов на развитие предпринимательства среди молодежи было выделено 2,4 млрд тенге», – заявил Манкараев.

В 2024-2026 годах ожидается привлечение инвестиции на сумму 4,5 трлн тенге. В ближайшее время планируется в зоне индустриального парка планируется запуск четырех новых инвестиционных проекта на 20 млрд тенге, сообщил Манкараев.

В целом за три года на содержание аппаратов акимов всех пяти районов Астаны планируется потратить почти 6,4 млрд тенге, на освещение - 11,3 млрд тенге, на санитарию населенных пунктов - почти 77 млрд тенге, на содержание мест захоронения и погребения безродных - более 501 млн тенге, на благоустройство и озеленение - 53,6 млрд тенге.

В новом районе Нура, появившемся в декабре прошлого года, на аппарат акима потратят более 1,1 млрд тенге, на освещение района - более 1,5 млрд тенге, на санитарию - 11,7 млрд тенге, на места захоронения - 18,9 млн, а на благоустройство и озеленение - 10,1 млрд.