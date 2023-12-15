Еще 19 бастующих работников West Oil Software уволены

В пятницу нефтесервисная компания West Oil Software уволила еще 19 работников за участие в «незаконной забастовке».
«Согласно решению Каракиянского районного суда о признании забастовки незаконной, и согласно тому, что работники были уведомлены об этом, но тем не менее продолжили участие в забастовке, приказываю разорвать трудовые договора со следующими работниками Жетыбайского технологического транспортного управления», — написано в приказе от 15 декабря за именем директора компании Карджаубаева.
Всего в списке 19 человек.
Ранее рабочие, уже пятый день находящиеся на забастовке, сообщали о том, что их окружили полицией и СОБР, а работодатели угрожают увольнениями и оплатой простоя. 13 декабря бастующие уже заявляли об усилении давления на них: семеро рабочих были уволены. Забастовку рабочих признали незаконной.
В нефтесервисной компании West Oil Software работают более 500 человек. Компания оказывает транспортно-логистические, а также другие профессиональные услуги для нефтедобывающих компаний.
11 декабря рабочие West Oil Software объявили забастовку, требуя присоединить их в АО «Национальная компания "КазМунайГаз"», распространить на них единую систему оплаты труда и обновить материально-техническую базу.
5 октября 2022 года рабочие предприятия уже выдвигали эти требования. С тех пор больше года длился их трудовой спор, но проблема не была решена. В ноябре им сообщили, что материально-техническая база будет удовлетворена, однако предприятие будет выведено на тендер.
Ранее нефтяники сообщали, что в 2018 году их уволили из Oil Transport Corporation, дочерней компании «Мангистаумунайгаз», и присоединили к West Oil Software, после чего ухудшились условия труда.
С момента обретения Казахстаном независимости работники нефтяных и нефтесервисных предприятий регулярно организуют массовые акции. В последние пять лет их число резко возросло: за это время рабочие организовали несколько сотен различных акций. Многие протесты связаны с тем, что крупные нефтегазовые компании стали приватизировать свои структурные подразделения, а затем разыгрывать тендеры на эту производственную деятельность или же нанимать персонал через кадровые агентства. Нефтегазовые компании делали это для «оптимизации», однако это ухудшало условия труда многих работников этих компаний.