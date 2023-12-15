Еще 19 бастующих работников West Oil Software уволены

В пятницу нефтесервисная компания West Oil Software уволила еще 19 работников за участие в «незаконной забастовке».

«Согласно решению Каракиянского районного суда о признании забастовки незаконной, и согласно тому, что работники были уведомлены об этом, но тем не менее продолжили участие в забастовке, приказываю разорвать трудовые договора со следующими работниками Жетыбайского технологического транспортного управления», — написано в приказе от 15 декабря за именем директора компании Карджаубаева.

Всего в списке 19 человек.

Ранее рабочие, уже пятый день находящиеся на забастовке, сообщали о том, что их окружили полицией и СОБР, а работодатели угрожают увольнениями и оплатой простоя. 13 декабря бастующие уже заявляли об усилении давления на них: семеро рабочих были уволены. Забастовку рабочих признали незаконной.

В нефтесервисной компании West Oil Software работают более 500 человек. Компания оказывает транспортно-логистические, а также другие профессиональные услуги для нефтедобывающих компаний.

11 декабря рабочие West Oil Software объявили забастовку, требуя присоединить их в АО «Национальная компания "КазМунайГаз"», распространить на них единую систему оплаты труда и обновить материально-техническую базу.

5 октября 2022 года рабочие предприятия уже выдвигали эти требования. С тех пор больше года длился их трудовой спор, но проблема не была решена. В ноябре им сообщили, что материально-техническая база будет удовлетворена, однако предприятие будет выведено на тендер.

Ранее нефтяники сообщали, что в 2018 году их уволили из Oil Transport Corporation, дочерней компании «Мангистаумунайгаз», и присоединили к West Oil Software, после чего ухудшились условия труда.

С момента обретения Казахстаном независимости работники нефтяных и нефтесервисных предприятий регулярно организуют массовые акции. В последние пять лет их число резко возросло: за это время рабочие организовали несколько сотен различных акций. Многие протесты связаны с тем, что крупные нефтегазовые компании стали приватизировать свои структурные подразделения, а затем разыгрывать тендеры на эту производственную деятельность или же нанимать персонал через кадровые агентства. Нефтегазовые компании делали это для «оптимизации», однако это ухудшало условия труда многих работников этих компаний.

После акции протеста нефтяников в Астане «Власть» написала текст о том, почему нефтяники протестовали и продолжают протестовать.