Активисты вышли на площадь Республики в Алматы

Активисты движения Oyan, Qazaqstan и незарегистрированной Демократической партии в День Независимости традиционно пришли на площадь Республики в Алматы, чтобы почтить память погибших во время Желтоксана, Жанаозена и Кантара и потребовать привлечения к ответственности виновных в гибели людей.

Движение Oyan, Qazaqstan утром сообщило, что у домов его активистов дежурит полиция. На площадь тем не менее смогли прийти активистки Асем Жапишева и Бота Шарипжан, гражданский активист и бывший кандидат в депутаты маслихата Алматы Равкат Мухтаров и несколько других. У Жапишевой в руках был транспарант с портретом 4-летней Айкоркем Мелдехан, убитой во время Кантара.

После примерно часа пребывания у монумента Независимости участники движения Oyan, Qazaqstan прошли к мемориалу жертвам Кантара, где оставили свои транспаранты. По дороге они скандировали имена семи детей, убитых во время Кантара.

Жапишева отметила, что если кто-то может убить детей и не понести за это ответственности, то общество обязано бороться с этой несправедливостью.

На площадь также пришло два десятка сторонников незарегистрированной Демократической партии. В своих выступлениях они потребовали раскрыть правку о Желтоксане, а также привлечь к ответственности виновных в гибели людей во время Кантара.

Площадь Республики в Алматы была центром событий во время Желтоксана в 1986 году и Кантара в 2022 году. Многие годы активисты оппозиции собираются здесь в эти дни, чтобы почтить память погибших.