Верховный суд оставил без изменений приговор в отношении погибших во время январских событий в Таразе

Верховный суд оставил без изменений приговор в отношении Райса Рысбекова, Ержана Байжанова, Токтара Ошакбая и Исатая Донбаева, погибших во время январских событий в Таразе. Родственники намерены обратиться за помощью в международные организации, сообщает Masa.media

«Нет никакой справедливости. Мы всеми путями доказывали невиновность наших детей – и документами, и видео. Суд за час принял решение. В итоге все суды принимают одинаковые решения», – говорит Власти Нигора Закаряева, мать погибшего Ержана Байжанова.

7 февраля 2023 года суд первой инстанции посмертно признал пятерых мужчин виновными в организации, участии и призыве к участию в массовых беспорядках во время январских событий в Таразе. Среди них были Исатай Донбаев, Райс Рысбеков, Ержан Байжанов, Нурсултан Куатбаев и Токтар Ошакбай. Они также обвинялись в незаконном приобретении, хранении, перевозке, ношении боеприпасов.

8 августа апелляционный суд оправдал только 18-летнего Нурсултана Куатбаева.

Родственники погибших, не согласные с предъявленными обвинениями, несколько раз приезжали в Астану, требуя справедливого расследования. Они отрицают обвинения, считая, что их близкие не были причастны к преступлениям, и указывают на многочисленные нарушения во время досудебного расследования.

Власть писала о том, как они пытаются бороться за правду и честный суд.