На ТЭЦ Жезказгана вышли из строя три котла

Как разъяснил аким города, вчера вечером в котле №4 появилась трещина, его отключили и начали ремонт. Власти города обещают, что котел будет перезапущен сегодня к 20:00 часам.

Также сегодня утром была обнаружена еще одна трещина в котле №5, ремонтные работы будут завершены к утру 20 декабря. Утром во вторник вышел из строя и котел №6: сломался двигатель дымоудаления. Его запустить планируют к полуночи.

Сейчас на ТЭЦ работают два котла, температура в теплосетях на 10 градусов ниже нормы, то есть вместо нормы в 73 градусов сейчас 63 градуса.

Акимат обещает, что сегодня ночью заработают четыре котла, а утром 20 декабря на ТЭЦ планируется запустить пятый котел.

В сентябре депутат сената Серик Шайдаров говорил, что ТЭЦ Жезказгана могут не успеть подготовить к новому отопительному сезону, так как капитальный ремонт ведется с отставанием, а модернизация двух котлов практически не ведется. По его данным, средний износ котлоагрегатов на станции составляет 74%, турбин – 63%, турбоагрегаты № 5, 6 и 7 эксплуатируются с неоднократным продлением паркового ресурса. Модернизация котлов № 8, 10 практически не ведется. Сенатор подчеркивал, что есть риск «неполной готовности всего состава основного оборудования на начало предстоящего отопительного сезона».