По забастовке рабочих West Oil Software начато расследование по «действиям, провоцирующим к продолжению незаконной забастовки»

В среду прокурор Каракиняского района Аманжол Айтуганов сообщил бастующим работникам West Oil Software, что расследуется уголовное дело по по статье 402 УК РК (Действия, провоцирующие к продолжению участия в забастовке, признанной судом незаконной), сообщает Lada.kz

«Помимо прочего, установка на месте незаконной забастовки палаток, записывание видеообращений, передача разных устройств и другие элементы содействия будут проанализированы по этой статье», — заявил он.

Забастовка рабочих West Oil Software продолжается девятый день. По словам одного из ее участников, к ним на переговоры приходил представитель «КазМунайГаза», однако никакого решения не было принято. Акимат Каракиняского района распространил сообщение, что работники WOS отказались от проведения переговоров, потребовав трудоустройства в штат АО «Казмунайгаз». А убытки ТОО «West Oil Software» из-за забастовки составляют около 23 млн тенге в день.

В нефтесервисной компании West Oil Software работают более 500 человек. Компания оказывает транспортно-логистические, а также другие профессиональные услуги для нефтедобывающих компаний.

1 декабря рабочие West Oil Software объявили забастовку, требуя присоединить их в АО «Национальная компания "КазМунайГаз"», распространить на них единую систему оплаты труда и обновить материально-техническую базу. Позже их забастовку объявили незаконной и как минимум 26 бастующих работников были уволены.

5 октября 2022 года рабочие предприятия уже выдвигали эти требования. С тех пор больше года длился их трудовой спор, но проблема не была решена. В ноябре им сообщили, что материально-техническая база будет удовлетворена.

Ранее нефтяники сообщали, что в 2018 году их уволили из Oil Transport Corporation, дочерней компании «Мангистаумунайгаз», и присоединили к West Oil Software, после чего ухудшились условия труда.

С момента обретения Казахстаном независимости работники нефтяных и нефтесервисных предприятий регулярно организуют массовые акции. В последние пять лет их число резко возросло: за это время рабочие организовали несколько сотен различных акций. Многие протесты связаны с тем, что крупные нефтегазовые компании стали приватизировать свои структурные подразделения, а затем разыгрывать тендеры на эту производственную деятельность или же нанимать персонал через кадровые агентства. Нефтегазовые компании делали это для «оптимизации», однако это ухудшало условия труда многих работников этих компаний.

После акции протеста нефтяников в Астане «Власть» написала текст о том, почему нефтяники протестовали и продолжают протестовать.