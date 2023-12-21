Досаев заявил, что изменил формат встреч с населением

Аким Алматы Ерболат Досаев заявил, что не перестал встречаться с населением, а поменял формат встреч. При этом такие встречи в новом формате никак не анонсировались акиматом.

Отвечая на вопрос Власти о том, почему в последнем квартале не было проведено обязательных для акимов встреч с населением, Досаев ответил, что «не перестал» их проводить.

«Единственное, изменился формат. В четвертом квартале этого года я начал делать выезды по районам. Объехал все восемь районов. Были на проблемных участках, встречи с населением проходили на местах», - сказал аким.

Каким образом жители районов узнавали об этих встречах Досаев не сообщил. Публичных анонсов встреч пресс-служба акимата не делала.

При этом Досаев анонсировал, что встречи будут продолжаться по «гибридной схеме»: «В первом квартале будут встречи в традиционном формате, когда я буду приглашать всех жителей, вопросы-ответы, теперь также будут и выезды».

Досаев также признал, что ни разу за два года на посту акима не дал интервью, но при этом уверен, что его «текущая работа и возможности общения с журналистами и с населением позволяют быть в центре внимания как акима города».

Он анонсировал свое первое интервью в начале следующего года принадлежащему акимату телеканалу «Алматы», который будет отмечать свое 25-летие.

«Думаю, у нас будет возможность пообщаться, уже никого не обижая», - добавил он.